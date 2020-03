«Nunca planteé que esto fuera o Mir o yo»

«Las circunstancias nos han atropellado, las formas no han sido las mejores», reconoce.

A diferencia de otras ocasiones, el semblante de Quique Hernández era muy serio. El problema es mayúsculo y las soluciones parecen cada vez más complicadas. Con el equipo lejos de la salvación, el Hércules se encuentra en el peor momento de su casi centenaria historia. Ni siquiera Quique, de naturaleza optimista, pudo lanzar algún mensaje tranquilizador en su comparecencia tras la destitución de Vicente Mir. Sí que dejó traslucir en su rueda de prensa dudas, muchas dudas. Y en todos los frentes, no solo en el banquillo, donde ya van cinco entrenadores en el presente curso. Dejó claró en varias ocasiones que la situación les ha «atropellado» y aseguró que nunca se planteó si tenía que ser o Mir o él, siendo totalmente suya la decisión de prescindir de Vicente Mir.

Quique, además, habló por boca de los principales accionistas para pedir unidad porque el primer objetivo es «mantener la categoría». «Estamos convencidos de que con la ayuda de la afición lo vamos a sacar adelante», aseguró Hernández, quien admitió que esta temporada «hasta el momento todo está siendo un desastre». El presidente precisó que todos los que están al frente del club «queremos hacer las cosas bien»y agradeció a Ortiz y a Juan Carlos Ramírez, el otro principal accionista, sus aportaciones económicas «para hacer funcionar al club en el día a día y que esté vivo porque sin ellos sería imposible»

En cuanto a la decisión de destituir al entrenador Vicente Mir, Hernández afirmó que fue una decisión suya con la intención de buscar lo mejor para el Hércules.

«Muchas veces, como entrenador, he tomado decisiones que han afectado a jugadores. Y cuando otras personas tomaban decisiones sobre mí me ha gustado el fair play» indicó a las críticas recibidas por Mir. «Estamos en una situación delicada y hacemos las cosas por el bien del Hércules e intentando acertar», añadió Hernández, quien lamentó «las formas» en las que se produjo la destitución, pero dijo que «los acontecimientos nos han atropellado».

«No me gustan las formas de tener que destituirle un martes por la noche pero las circunstancias nos han atropellado y lo siento mucho. Estamos buscando el interés del club y agradecemos el trabajo de Mir. Es duro para todos.

También dejó claro el presidente del Hércules que nunca se le pasó por la cabeza si tenía que ser o Mir o él. «De ningún modo me lo planteé», zanja Quique, que subrayó que la decisión de destituir al técnico solo fue de él. «Estamos preocupados y esto hay que sacarlo adelante», señaló.

Mir: «Quique es una persona que nunca va de frente»



«Desde el principio no me quería y cuando ha tenido la oportunidad la ha aprovechado», afirma

El ex entrenador del Hércules CF, Vicente Mir, afirmó ayer, tras despedirse de los jugadores tras ser destituido este martes, que el presidente del club, Quique Hernández, no es una persona que va de cara y que nunca tuvo confianza en él. «Desde el principio no me quería, por lo que fuera, y cuando ha tenido la oportunidad la ha aprovechado», dijo ante los medios el preparador valenciano.

«He trabajado muy a gusto aquí mientras he estado con Juan Carlos (Ramírez), Paco Martínez y Paquito (comisión deportiva), pero Quique Hernández es una persona que no va de frente nunca. No he confiado en él. Ni él en mí», argumentó el extécnico del Hércules tras ser destituido. Mir dijo que estaba confiado en que el equipo podía salir de la crisis deportiva en la que se encuentra y calificó como «sorpresa» su destitución porque recordó que el domingo los dirigentes le dijeron que tendría una semana más de margen. «El fútbol tiene estas cosas, no hay que darle más vueltas», dijo el valenciano, quien admitió que el balance como entrenador «no ha sido bueno en cuanto a puntos (8 de 24), pero tampoco tan malo como la gente dice». «Exceptuando el partido que nos quedamos con diez en el minuto 1, todos los demás los hemos podido ganar. No hemos tenido la suerte necesaria, pero el equipo iba a más», añadió el entrenador.

Mir, por último, confió de nuevo en que la plantilla podrá evitar el descenso «si le dan tranquilidad y cree en ella misma» y pidió a la afición del Hércules que ayude al equipo.