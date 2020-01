Nuevo mazazo al Hércules en Villarreal

El Hércules no es capaz de ganar ni firmando un partido decente. Un gol de Ramiro en el minuto 89 hunde más al conjunto blanquiazul que da un pasito más hacia la Tercera División. Derrota inmerecida por la seriedad de todo el equipo a lo largo de los 90 minutos pero derrota al final y al cabo que deja tocada psicológicamente a la plantilla. El conjunto de Vicente Mir suma su cuarto partido consecutivo sin ganar en un partido en el que debutaron Perone, Vergos y Olavide. Preocupación por la lesión de De Lerma, que tuvo que retirarse en la primera parte quejándose del gemelo. El gol llegó en los instantes finales aunque el tanto pudo llegar antes si no lo evita un gran Falcón y un palo en la última acción de la primera parte. Teo Quintero fue uno de los más destacados del partido en el lateral derecho pero su actuación no tuvo premio. La derrota duele mucho porque la zona de permanencia se va a situar más lejana después de esta jornada. Partido muy decente con un duro castigo.