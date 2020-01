Mir: «Me queda una sensación muy mala, los jugadores deben responsabilizarse»

El Hércules tiene una hemorragia y nadie acierta a taponarla. El tiempo corre, la herida sigue sangrando y las soluciones son pocas y de dudosa efectividad. Vicente Mir, el técnico blanquiazul desde hace cuatro jornadas, señala a la defensa como principal mal de un equipo que, bien es cierto, lleva siete goles en el último mes de Liga.

«El partido me deja una sensación muy mala, otra vez nos ponemos por delante pero nos empatan y la casi siempre es por errores defensivos», explicaba Mir tras el partido de ayer. «Estoy cansado y no quiero esconder nada, en los goles que nos meten, recuperamos cuatro veces el balón pero terminamos regalándoselo, es para hacérselo mirar», prosiguió el entrenador del Hércules. Mir incidió en el gol del empate a dos definitivo del Prat, recibido en el 84': «Es un córner que despejamos y dos o tres jugadores nuestros no sé por qué se salen de la altura del balón y dejamos a tres tíos solos. Hemos defendido muy mal en esas ocasiones, hemos hecho lo difícil, ésa es la realidad».

Mir explicó así el mazazo del empate a dos, en el epílogo de una semana caótica, que rozó el esperpento con la no contratación del mediocentro Abdullah, anunciado por otro equipo mientras entrenaba en Alicante. «Me siento responsable del empate, cómo no, pero los jugadores también deben responsabilizarse porque cometemos errores muy infantiles, aunque yo soy el primero que reconoce que ha fallado», apuntó. «Ataco a todos los futbolistas, pero la defensa tiene que mejorar», señaló Mir.

El técnico del Hércules confesó que el equipo necesita refuerzos y que en este mercado, del que se ha consumido casi la mitad del plazo, llegará a Alicante un defensa. «Algo hay que traer, un central vendrá sí o sí, que tenga experiencia y que aporte más, no nos engañemos. Pero ése no es el único error del Hércules», avisó Mir. «Desde que estoy aquí hemos marcado goles, pero no defendemos bien y no son tantas las ocasiones que nos hacen, hoy [por ayer] deberíamos haber ganado si hubiera sido por méritos, a los puntos habríamos ganado, pero los errores nos hacen mucho daño», alertó el preparador blanquiazul.



Mercado de fichajes

No obstante, Mir aclaró que no es fácil fichar jugadores para el Hércules en la situación actual. «Los que vengan tienen que mejorar lo que hay, hay contratos que cumplir y no todos quieren venir, lo que hay que conseguir es que los que están, estén más concentrados. Y que los vengan, que sean para mejorar, no traer por traer». Sin embargo, sí que reconoció que Fran Miranda saldrá en las próximas horas y justificó su ausencia en la convocatoria: «No está para jugar con nosotros, está pensando en otra cosa, esta semana va a salir y yo no le he echado de menos, cuando él jugaba el equipo tampoco rendía».