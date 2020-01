La miseria se amontona

Un paso adelante y dos atrás. El Hércules sigue sin dar señales de vida fiables y este domingo volvió a dejarse dos puntos en el Rico Pérez ante un Prat con las mismas penurias que los blanquiazules.

El equipo de Mir se adelantó en dos ocasiones pero, como sucediera la semana anterior, desperdició la ventaja que tenía y compra cada semana más papeletas para descender a Tercera. La primera parte fue un horror y sólo la vergüenza torera del central Pablo Íñiguez permitió al Hércules irse por delante en el marcador. En el 45' el zaguero, arriba a la desesperada, caracoleó en el área rival y fue trabado. El penalti lo asumió Yeray, que firmó el 1-0.

Tras el descanso los blanquiazules salieron con mejor tono, espoleados por la intención de Jesús Alfaro, pero no fue suficiente. Moha se chocó con el poste y el Prat pescó entre el desastre. Una jugada rara, qué no lo es en el Rico Pérez, termina en el área del Hércules, Falcón no termina de atrapar el balón y Pla centra para que Raíllo empuje a placer.

De Lerma y Abde dieron algo de respiro al equipo tras el empate y en el 77' Jona culminó un contragolpe bien llevado por Yeray. Un espejismo porque el miedo volvió a meterse en el cuerpo del Hércules y en el 84' Raíllo igualó de cabeza tras un centro lejano.

Distinto rival, idéntico guion. El Hércules sigue entre miserias, incapaz de ganar en dos semanas a dos rivales directos en el Rico Pérez. Y sin visos de mejora.