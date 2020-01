Alejandro Alfaro rescinde y el Hércules insiste en que Miranda pidió salir hace un mes

El Hércules ha rescindido el contrato que le unía con Alejandro Alfaro hasta 2021. El veterano atacante llegó el pasado verano como uno de los fichajes estrella del exdirector deportivo Javier Portillo, pero su aportación hasta la fecha ha sido testimonial: 504 minutos en Liga repartidos en 13 partidos y ningún gol. De esta manera, el mayor de los Alfaro queda libre en el mercado y puede comprometerse con algún equipo de la zona, ya que todo parece indicar que seguirá afincado en Alicante hasta final de curso.

Por otro lado, el técnico Vicente Mir ha insistido hoy en que no contará con el mediocentro Fran Miranda el domingo (12.00 horas, Rico Pérez) ante el Prat porque no lo ve "al 100% centrado". Además, el entrenador valenciano dejó claro que fue el jugador quien dio "el primer paso" para marcharse: "Nos dijo que tenía una oferta y se quería ir, así de sencillo. Fue él quien dio el primer paso". Desde el Hércules aseguran que Miranda quiere marcharse desde hace un mes. Por su parte, el jugador no ha hecho aún declaraciones al respecto y espera que se cierre su salida al Nàstic cuanto antes. En un principio, se podría producir un cambio de cromos entre el Hércules y el club catalán: Miranda por el central brasileño Bruno Perone.

Mir también hizo un repaso de la enfermería y confirmó que el goleador Carlos Martínez está descartado para el domingo por sus molestias en la rodilla mientras que el lateral Felipe Alfonso pasará mañana una última prueba pero es seria duda. Por su parte, Jona ha entrenado hoy con aparente normalidad y entrará en la convocatoria y la única buena noticia es el regreso de Jesús Alfaro tras dos meses lesionado.