Chechu: "Es una vergüenza que dijeran que estaba cerca del Hércules"

El jugador del Orihuela Chechu Flores ha convocado hoy una rueda de prensa en Orihuela para aclarar su situación contractual y el interés que mostró el Hércules a finales de diciembre por él, al tiempo que dejó muy claro que acabará la temporada en el conjunto escorpión. "Es verdad que me llamaron Vicente (Mir) y Juan Carlos (Ramírez). Como sé cómo funciona el fútbol, lo primero que hice fue comentarlo con el Orihuela y dejar clarísimo que no me iba a ir", señaló Chechu Flores, quien añadió: "Luego he leído cosas alucinantes, como que yo estaba cerca del Hércules, es una vergüenza que se publique algo así... No me voy a ir a ningún lado porque el Orihuela merece todos mis respetos, tampoco es cierto que el Hércules me haya descartado, fui yo el que tenía clarísimo desde el primer momento que no volvería", afirmó el veterano jugador jiennense.

Chechu Flores se mostró también muy dolido por las declaraciones realizadas por Antonio Felices, presidente del Orihuela, quien invitó al jugador a pedir inmediatamente la baja para irse al Hércules si ese era su deseo: "A ese hombre no le veo desde que jugamos contra el Mestalla... Si no sabe de qué va el tema, lo que tiene que hacer es hablar conmigo, yo desde el primer día comenté en el club la situación. Ahora tengo que aguantar que llamen pesetero y mercenario... Si fuera por dinero no hubiera firmado en el Orihuela en verano porque había clubes que me pagaban mucho más", añadió.