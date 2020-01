Petcoff descarta al Hércules y dificulta la salida de Miranda

Vicente Mir dejó al extremeño en la grada ante el Ejea al no verlo «centrado».

El trueque de mediocentros que pretenden llevar a cabo el Hércules y el Nàstic de Tarragona con Fran Miranda y Damián Petcoff está en chino. El jugador argentino no lo ve con buenos ojos porque tiene ofertas más atractivas de equipos que van a pelear por el ascenso en la segunda vuelta y descarta venir a un equipo en la misma situación agónica que el Nàstic.

La operación le cuadraba a las mil maravillas al Hércules y, sobre todo, al técnico Vicente Mir, más partidario de un mediocentro dinámico y con buena salida de balón. También estaba encantado con el trueque Fran Miranda, el que más ganaba con la operación ya que su fichaje es una petición personal del entrenador Toni Seligrat, con quien ya lo jugó todo en el Alcoyano. El pivote extremeño no iba a renovar en Alicante y el Nàstic le ofreciá una temporada y media de contrato. Miranda dio su visto bueno y se lo trasladó al Hércules hace ya varios días. Mir optó por alinearle en el último partido de 2019 precisamente frente al Nàstic, pero su posición ha cambiado después de que trascendiera públicamente que el jugador se quería ir.

De hecho, Mir le dejó fuera de la convocatoria ante el Ejea y fue claro en la rueda de presa posterior al partido: «La decisión de dejar fuera de la lista a Fran Miranda ha sido consensuada. El jugador se quiere ir y tiene una oferta del Nàstic. Hemos creído que en esta situación no era conveniente que jugase, necesitamos gente comprometida al 100% y ahora mismo Fran está pendiente de si se queda o se va. No puedo poner a jugar a gente que está así. Insisto, necesito gente comprometida y ahora mismo no lo veo».

El Hércules empezará a preparar esta mañana el choque del domingo ante el Prat, que se disputará en el Rico Pérez a las 12.00 horas. La comisión deportiva espera presentar alguna cara nueva pero insiste en que el mercado ofrece «pocas alternativas fiables».