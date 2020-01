Petcoff dice "no" al Hércules y dificulta la salida de Miranda

La salida de Fran Miranda se complica. El mediocentro se quedó fuera de la lista ante el Ejea porque quiere marcharse al Nàstic de Tarragona, pero el Hércules no dará el visto bueno a la operación si no se produce un "cambio de cromos" con el pivote Damián Petcoff. Y el argentino no está por la labor de venir al Hércules. El mediocentro del Nàstic no dejará el cuadro catalán para enrolarse en otro rival directo por la permanencia ya que tiene alternativas que le seducen más, probablemente en el grupo andaluz, donde la pasada campaña cuajó una gran temporada en el Badajoz y tiene el cartel aún intacto.

El Hércules busca dos mediocentros para cambiarle la cara al equipo pero la negativa de Petcoff dificulta la primera de las operaciones abiertas. El equipo alicantino descansa hoy y mañana empezará a preparar el choque del domingo ante el Prat, que se disputará en el Rico Pérez a las 12.00 horas.