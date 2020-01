El Hércules da otro recital de impotencia y pide fichajes a gritos

No hay más ciego que el que no quiere ver y los dirigentes del Hércules deberían tener claro ya que sin fichajes este equipo dará con sus huesos en Tercera División. Incomprensiblemente aún no ha llegado ninguna cara nueva y hoy el Rico Pérez fue testigo de otro espectáculo lamentable, el enésimo recital de impotencia. Por mucho que quieran, estos jugadores no pueden con la situación, les supera.

El Hércules se adelantó por dos veces en el marcador pero se mostró incapaz de dominar el partido. El técnico Vicente Mir probó con tres centrales y dos carrileros en la segunda parte para tener más control de balón, pero de nuevo encajó otro gol y acabó el partido asediando al Ejea pero sin claras ocasiones.

Benja abrió el marcador en el minuto 9 al cruzar con la zurda ante el meta tras una prolongación de balón de cabeza de Jona. El Hércules pudo marcar el 2-0 tras un buen centro desde la derecha de Borja que Jona remató defectuosamente de cabeza en el área pequeña. El partido parecía estar bajo control pero el Ejea golpeó en su primera llegada (minuto 23). El lateral derecho Jordi Méndez recibió demasiado solo en la banda, puso el balón al primer palo y Albert fusiló a un impotente Falcón. El 1-1 desencajó al Hércules, que perdió el balón, se acobardó y fue pitado en el descanso.

Vicente Mir cambió de sistema en la segunda parte y pasó a jugar con tres centrales y dos carrileros. En el 50' encontró premio con un centro lateral de Álvaro que Jona controló bien y después definió con calidad ante Rafa Santos (2-1). Lejos de asentarse en el campo con el marcador a favor, el Hércules entregó el balón a su oponente, que empató en el 63' con un gran disparo cruzado de Ramón que golpeó en el palo antes de entrar en la portería.

El conjunto alicantino acabó muriendo en el área del Ejea sin demasiada fe ni ideas y el colegiado anuló un gol a Yeray por fuera de juego en el minuto 92.