Mir: «Ganamos una final, pero nos quedan 20 más»

El técnico del Hércules Vicente Mir dedicó la victoria al medio centenar de seguidores alicantinos desplazados a Tarragona cuando la dinámica negativa no invitaba a ello y que recibieron las camisetas de varios de los jugadores después del partido. «Es para quitarse el sombrero que nos hayan acompañado hasta aquí, a ver si les damos más alegrías en el nuevo año, todos lo estamos deseando», señaló el preparador valenciano, quien resumió el partido de la siguiente manera: «No entramos bien al partido, no con la intensidad que yo hubiera querido. Nos hicieron daño a balón parado, justo donde sabíamos que eran más fuertes, pero cuando marcamos en el 37' nos hicimos fuertes y dominadores», explicó Mir, quien añadió: «El equipo se mostró después muy serio en defensa, el Nàstic tuvo más el balón pero no nos generó peligro y nosotros tuvimos ocasiones para matar a la contra».

El entrenador del Hércules lamentó que las decisiones arbitrales no permitieran sentenciar antes un partido trascendental que no quedó visto para sentencia hasta el gol de Rulo en el 99'. «El penalti a Carlos en el 40' es muy claro porque le derriban en boca de gol. Y el gol anulado me parece que es en posición legal. Al final nadie habla de esto porque hemos ganado pero son acciones que nos han perjudicado», recordó Mir. El técnico aseguró que el vestuario estaba «ilusionado» y esperanzado en salir cuanto antes de los puestos de descenso. «Ahora al menos se van algo más tranquilos y reforzados a las vacaciones. Los jugadores lo están pasando muy mal, están comprometidos y es duro ver que las cosas no salen. Nuestro planteamiento de cara al mercado de invierno no cambia, van a venir varios fichajes, aunque menos de los que la gente piensa. Vendrán jugadores que mejoren lo que ya tenemos, lo contrario sería contraproducente», concluyó Mir.



Djukic, al Sporting



El Sporting de Gijón anunció ayer el fichaje de Miroslav Djukic, quien dirigió al Hércules en Primera en la temporada 10/11.