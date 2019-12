El Hércules visita mañana (17 horas) al Nàstic, que tiene tres puntos más y ocupa puestos de promoción de permanencia.

Vicente Mir sabe que la resurrección del Hércules pasa por un lavado de cara del vestuario. Así lo ha hecho saber en privado y también en público. «Los fichajes que tengan que venir, que vengan pronto», expresó ayer en rueda de prensa, en una manifestación clara de su urgencia por trabajar cuanto antes con la plantilla definitiva. La que afronte los meses claves para eludir un descenso que quema cada día más. Mir, no obstante, quiso pasar la pelota de los fichajes a otro departamento y recordó que mañana (17 horas) el Hércules tiene la oportunidad de recortar puntos con el Nàstic, otro grande metido en aprietos en esta Segunda División B.

Adiós al 2019



Penúltimo partido de la primera vuelta

El conjunto blanquiazul busca cerrar mañana el dramático 2019 con un triunfo después de ocho partidos seguidos sin ganar. Enfrente tendrá al Nàstic, que aventaja al Hércules en cuatro puntos y ocupa puestos de promoción de permanencia. «Espero un partido competitivo, somos dos equipos que están muy necesitados de sumar puntos», recordó ayer Vicente Mir en rueda de prensa. «Iremos a por la victoria desde el primer minuto, intentaremos tener la posesión del balón para hacer daño», prosiguió. Mir incidió en que los dos equipos llegan reforzados de sus respectivas eliminatorias de Copa: «Ellos vencieron y nosotros, a pesar de perder, sacamos muchas cosas positivas, las sensaciones son mejor que tras el Badalona».

Un rival rocoso



«Con Seligrat no se ve fútbol pero siempre es competitivo»

El entrenador blanquiazul avisó ayer de que el Nàstic de Seligrat busca siempre la «segunda jugada» y no tanto «salir jugando». «Será un partido de mucha lucha, Seligrat conoce la categoría y le gusta el juego agresivo, no se ve fútbol pero su equipo será muy competitivo», explicó Mir. El Nàstic venció sus primeros dos partidos a las órdenes de Seligrat (ante Ejea y Prat), pero ha perdido los dos últimos (contra los filiales del Villarreal y del Levante). «Hemos trabajado bien, a ver si somos capaces de lograr la victoria en el último partido del año porque el rival es un equipo que está más o menos en la misma situación que nosotros. Está hecho para estar arriba pero tampoco le están saliendo bien las cosas».

19 finales



«Lo planteamos así por los puntos y nuestra situación»

En relación a lo que comentó Falcón este jueves en el brindis institucional, Mir subrayó ayer la importancia del choque de mañana domingo en Tarragona. «Es una final, por puntos y por situación, lo planteamos así, pero es que de aquí al final de Liga serán todo finales», indicó Mir, técnico de un Hércules que está a cinco puntos de la salvación, a dos jornadas de terminar la primera vuelta de campeonato.

Fichajes



«Que sean lo antes posible»

Mir no ocultó su voluntad por que el equipo sufra un amplio cambio de cromos en el inminente mercado invernal. «Ojalá podamos hacerlo, si tenemos que hacer incorporaciones, que sea lo antes posible», explicó. «Lo que tenga que venir, que venga pronto, porque si firmamos a final de enero ya habrán pasado cuatro o cinco jornadas», alertó el entrenador blanquiazul. Sin embargo, Mir recordó que es una tarea compleja. «No es fácil; no es fácil, lo que venga tiene que mejorar lo que tenemos. Si no, no servirá de nada», culminó.

Lesiones



Rulo y Jona, dudas

En teoría, para el partido de mañana en Tarragona Mir sólo tiene las conocidas bajas de Samuel Llorca, que lleva varios días acudiendo al Rico Pérez, y de Jesús Alfaro, que no reaparecerá hasta el nuevo año. El lateral zurdo Rulo y el ariete Jona son duda, aunque no se teme por su participación. «Rulo tiene alguna molestia y hoy [por ayer] ha hecho parte del entrenamiento. A Jona le he dado descanso en el cuádriceps, pero parece ser que los dos sí estarán», aclaró el técnico blanquiazul. Rulo tuvo minutos en Copa tras tres meses sin jugar.

Vacaciones



«Los jugadores necesitan la semana para despejarse»

El Hércules regresará mañana tras el partido y tendrá vacaciones hasta el lunes 30. «Los futbolistas necesitan sí o sí esa semana para irse y despejarse con la familia», dijo ayer Mir. «Eso sí, a partir del lunes 30 empezaremos a trabajar con la mente puesta en el Ejea», añadió. El equipo se ejercitará en doble sesión el lunes 30 y seguramente también el miércoles. «El día 1 de enero entrenaremos por la mañana, a lo mejor retraso un poco la hora del entrenamiento, pero son profesionales y la Nochevieja tendrán que pasarla en casa y a las 00.30 tendrán que estar en la cama, sí o sí», señaló Mir.

Un autobús de aficionados, con el equipo a Tarragona



La afición ha organizado un desplazamiento exprés a Tarragona, para acompañar al equipo en su último partido del amargo 2019. Una veintena de aficionados saldrá mañana en autobús a las 10 de la mañana para ver el partido, que comienza a las 17.00, y regresará tras el mismo. El precio del desplazamiento, con la entrada incluida, es de 35 euros y todavía está abierta la posibilidad de apuntarse. El Hércules saldrá mañana, tras el entrenamiento, rumbo a Tarragona, donde pernoctará.