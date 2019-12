Mir: "Ya sabéis lo que pienso de Chechu, pero los fichajes son cosa de otra gente"

"Chechu es un gran futbolista para mí, pero los temas de mercado no me pertenecen a mí, sino a otra gente", se justificó Mir en rueda de prensa este viernes. "Yo no doy nombres, todo lo que se diga puede perjudicar al club, no seré yo quien diga nada, ya sabéis lo que pienso de Chechu, pero eso no significa nada", explicó el técnico del Hércules sobre el interés del club en el excapitán, actualmente en las filas del Orihuela.

El conjunto blanquiazul busca cerrar este domingo el 2019 con un triunfo después de ocho partidos seguidos sin ganar. Enfrente tendrá al Nàstic, otro grande en apuros, que aventaja al Hércules en cuatro puntos y ocupa puestos de promoción de permanencia. "Espero un partido competitivo, somos dos equipos necesitados de puntos", recordó Mir. El entrenador valenciano avisó de que el conjunto de Seligrat busca siempre la "segunda jugada" y no tanto "salir jugando". "Será un partido de mucha lucha, Seligrat conoce la categoría y le gusta el juego agresivo, no se ve fútbol pero su equipo será muy competitivo".

En relación a lo que comentó Falcón este jueves en el brindis institucional, Mir subrayó la importancia del choque de este domingo en Tarragona. "Es una final, por puntos y por situación, lo planteamos así, pero es que de aquí al final de Liga serán todo finales", indicó Mir, técnico de un Hércules que está a cinco puntos de la salvación, a dos jornadas de terminar la primera vuelta de campeonato.