Mir: «La afición es cojonuda»

«A día de hoy tengo total confianza en Portu pero no sé qué puede pasar mañana o dentro de tres semanas».

Vicente Mir, tercer entrenador del Hércules esta temporada tras Lluís Planagumà y Jesús Muñoz, matizó ayer las polémicas declaraciones realizadas el sábado tras perder (1-2) ante el Badalona, cuando afirmó que el equipo «se había caído por los pitos de la grada». Ayer matizó esas palabras: «Si tengo que rectificar, rectifico. Sé la afición que tengo, es cojonuda y les invito a remar todos juntos para sacar al equipo de ahí abajo. Si a cualquier persona que está mal en su trabajo encima viene el jefe y empieza a criticarle, probablemente se pondrá peor. Eso es lo que quise decir después del partido. Yo nunca he tenido ninguna queja de la afición, viví una época muy buena y sé de lo que es capaz», explicó el técnico del Hércules.

Cuestionado por la revolución que quiere llevar a cabo el club en la plantilla en el próximo mes de enero, Mir se mostró cauto pero sí dejó entrever que tiene claras las posiciones a reforzar. «La derrota del otro día me dejó claras muchas cosas, he sacado mis conclusiones. No puedo cuantificar los fichajes que van a venir porque no lo sé. Tenemos detectados los problemas y buscaremos soluciones. A ver hasta dónde puede llegar el club, agregó.

El técnico blanquiazul insistió en que el partido de esta noche es «importante para el club» ya que le interesa avanzar rondas para intentar hacer caja con un rival de Primera División, si bien reconoció que los jugadores más cargados de minutos podrían tener descanso. «No voy a hacer un once con pruebas y canteranos, no estamos para eso. Hay que cambiar cosas y si alguna sale bien la pondremos en práctica el domingo en Tarragona. Vienen los chicos del filial Pedro Torres, Nico y Abde y después decidiremos quién juega porque también hay algunos con molestias», explicó Mir.

El entrenador del Hércules defendió el trabajo del preparador físico Portu, pero no garantizó su continuidad. «El chico ha hablado conmigo y está 'tocado'. Yo creo que el problema no es físico, sino mental y confío totalmente en su trabajo. El Hércules con él ha jugado dos promociones de ascenso y es muy válido, pero yo no sé que puede pasar mañana o dentro de tres semanas», aseguró Mir.

Por último, el técnico valenciano no quiso opinar sobre la posibilidad de disputar el partido de esta noche ante el Recreativo en un estadio casi vacío ante la negativa de los abonados a pagar una entrada especial para la Copa. «Nosotros vamos a salir a ganar el partido para agradar a la gente que venga. Vamos a intentar pasar para ser más positivos el domingo, porque noto demasiado ambiente negativo», señaló. «Nos enfrentamos a un buen equipo y ojalá tengamos la ayuda de nuestra gente, pero son situaciones en las que yo no puedo hacer nada. Entiendo perfectamente el cabreo de la gente, la afición del Hércules ha sufrido mucho los últimos años, se ha quedado dos veces a la puerta del ascenso y ahora la situación es muy dura», concluyó Mir.