Mir: "¿Revolución? La derrota me sirvió para ver muchas cosas"

El entrenador del Hércules, Vicente Mir, afirmó este lunes que debutar con una derrota en el banquillo del equipo alicantino le puede venir bien para detectar mejor los defectos del grupo y ponerles solución. "A todos nos gusta ganar, pero a veces cuando llegas nuevo te viene mejor la derrota porque te previene de lo que puede pasar", insistió el preparador, cuyo equipo perdió (1-2) en su debut ante el Badalona.

Mir admitió que esperaba que las cosas "salieran mejor" en su primer partido y reconoció que el Hércules "no estuvo bien". Sin embargo, aseguró que ya piensa en la Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva, ante el que prevé dar descanso a algunos jugadores, para "cambiar la imagen y pasar sí o sí, porque el torneo es importante para el club".

El entrenador se mostró comprensivo con los aficionados, que el pasado sábado mostraron su descontento con el equipo con una numerosa protesta en el aparcamiento del estadio. "Ve que su equipo se puede ir a Tercera y es normal que actúe así. Todos queremos lo mejor para el Hércules y esta afición lleva años sufriendo. Yo ya sé cómo es esto de la otra etapa. Es cojonuda y espectacular", explicó el valenciano.

El técnico también quiso matizar sus declaraciones en las que dijo que el equipo se había venido abajo el pasado sábado tras las críticas de la grada. "Solo quería decir que es algo que influye en el estado anímico de los jugadores. Si se meten contigo las cosas salen peor", explicó.

Vicente Mir reconoció que el club intentará fichar en el mercado de invierno "hasta donde pueda llegar, pero precisó que no necesitarán once jugadores, porque a la mayoría de los que tenemos les podemos sacar provecho. El entrenador no quiso opinar sobre la posibilidad de disputar el partido ante el Recreativo en un estadio casi vacío ante la negativa de los abonados a pagar una entrada especial para la Copa. "Nosotros vamos a salir a ganar el partido para agradar a la gente que venga. Vamos a intentar pasar para ser más positivos el domingo, porque noto demasiado ambiente negativo", señaló.

Mir reiteró su confianza en equipo e insistió que lo que necesita son "dos victorias" para despegar. "Cuando las tenga va a reaccionar sí o sí", dijo el entrenador, quien defendió el trabajo de su preparador físico al señalar que el problema del Hércules es "más táctico y psicológico".