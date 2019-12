Otro lío: los socios deben pagar para el partido de Copa

Un terremoto diario. Así resumía Jesús Muñoz su fugaz etapa en el Hércules el pasado lunes. Y no le faltaba razón. La calma relativa en el entorno del Hércules apenas duró cuatro horas, desde la rueda de prensa de Mir, con un mensaje claro, rotundo y valiente hasta la emisión del comunicado en el que se hizo saber que los abonados deberán pagar para ver al Recreativo de Huelva en la primera ronda de Copa del Rey, que será a partido único.

El Hércules ha decidido que sus aficionados más fieles deben pasar por caja para el encuentro del próximo martes 17 de diciembre (20.45 horas) en el Rico Pérez. Las redes sociales ardieron tras la noticia, publicada por el club a las 18 horas de ayer, por la decisión, que coincide con el peor momento deportivo del club en sus 97 años de historia.

Los abonados del Hércules deben pagar entre 10 y 20 euros para ver al Recreativo, también de Segunda División B. Las localidades más baratas estarán, como de costumbre, en ambos fondos y las más caras en Tribuna Cubierta. Para el público en general los precios serán más caros, entre 15 y 30 euros.

El club comunicó que los abonados podrán comprar tres entradas a precio reducido hasta el lunes 16 de diciembre, un día antes de la eliminatoria de Copa del Rey. Además, los abonados menores de 12 años no pagarán entrada.

La venta anticipada se abre esta mañana (de 10 a 13.30 horas) en las oficinas del club, aunque multitud de aficionados solicitaron al club en redes sociales que rectificara en su decisión.

Avisado en la campaña

El club ya anunció en verano, en el momento de sacar la campaña de abonos, que la Copa del Rey no entraba en el precio. Sin embargo, la crítica situación deportiva y el emparejamiento ante un rival de igual categoría parecía propicia para que el club hiciera un guiño a su sufrida afición. Máxime cuando una victoria podría cruzar al Hércules con un Primera División. Y así hacer caja para un curso de gasto elevado.

Ramírez presencia in situ la puesta de largo de Vicente Mir

Juan Carlos Ramírez no quiso perderse el primer entrenamiento de Vicente Mir en su regreso al Hércules. El mandatario acudió al Rico Pérez y presenció sobre el césped los primeros minutos de la sesión. Al mandatario vasco le dio tiempo para charlar con Jona y con varios futbolistas más. Mir, en rueda de prensa, reconoció que a él le había fichado el club y no Ramírez. «Él siempre ha confiado en mí, pero yo no he tenido relación con él en los últimos años», quiso aclarar.