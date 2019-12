Mir: "Al equipo le faltaba intensidad, pero es muy bueno"

Vicente Mir ya se ha instalado en el Rico Pérez. Este martes ha entrenado por primera vez a la plantilla y posteriormente ha sido presentado como entrenador del Hércules. El técnico valenciano ha asegurado que desde fuera percibía que al equipo le faltaba "intensidad", pero que hay calidad en la plantilla para salir del descenso a Tercera. "Lo vamos a sacar, pero no va a ser fácil", expresó.

Sobre su fama de "sargento" y de la aplicación de la mano dura, Mir afirmó: "La mano dura es relativa, si un jugador no hace lo que le pides aunque se lo hayas dicho, pues no jugará, ésa es la mano dura". Además, el técnico negó que el Hércules vaya a hacer un cambio de cromos masivos en enero. "Hay buena plantilla y hay que recuperarla, lo anticipo; no va a haber revolución, tenemos una ficha libre y ficharemos un jugador o dos más, aunque perdamos los tres partidos que quedan de 2019".

El entrenador, claro y expresivo como de costumbre, no rehuyó el choque y contestó sobre todas las polémicas que envuelven su trayectoria. "Con Yeray no hubo ni hay ningún problema, jugará si hace lo que le pido", aclaró el técnico. Además, quiso comentar que su destitución en el Elche en la 17-18 fue injusta: "Me echaron yendo segundo, después los entrenadores que llegaron no hicieron mis números". Asimismo, quiso matizar que la pasada temporada con el Alcoyano no estuvo ni una sola jornada en descenso.