Mayores, aprended

Publicó hace cinco días Pedro Martín, especialista en estadísticas futbolísticas en la COPE, que los «peores equipos en sus 8 primeros partidos en casa de una Liga de Primera» son: Sporting en 1997-98 (1 empate y 7 derrotas) y Espanyol en 2019-20 (1 empate y 7 derrotas). La temporada del Espanyol está siendo desastrosa. Ni Gallego ni Machín han sido capaces, hasta ahora, de aportar efectividad. El adiós de Rubi, Hermoso y Borja Iglesias ha traído ruina. Un escalón más abajo, José Aurelio Gay ha impulsado al filial. El que levantara en 1994 una Copa con el Zaragoza está guiando con maestría los canteranos, que acumulan 4 jornadas consecutivas venciendo (Ejea, Prat, Villarreal B y At. Levante). Llama la atención el triunfo por 3-1 frente al mini submarino amarillo, cuando los de Castellón se pusieron 0-1 y desperdiciaron tres buenas ocasiones .el Espanyol cuenta con numerosos exjugadores pericos en sus propios banquillos. Pero dos acciones a balón parado propiciaron la remontada. Por cierto, idéntico guion se dio frente al Ejea. Lo bueno es que los protagonistas están siendo muchos: desde las paradas providenciales de Adri López al doblete de Iván Gil. Aunque, sobre todo, el que está destacando arriba es Moha, el máximo goleador (6). Es capaz de resolver una acción en el área con sencillez, que clavarla en la escuadra en un lanzamiento a balón parado (observar el empate ante el Nàstic). Porque la dirección de Gay está dotando al filial de ambición cuando marcha 1-0 (para no conformarse y tirarse atrás) y no rendirse nuca cuando no le sale nada y va con 0-1 (para lanzarse arriba). El director deportivo Rufete, ex del Hércules, seguro que tiene en cuenta a Gay si la apuesta por Machín sale rana. Una situación que podría afectar al filial, como también que siguiera todo igual pero que el preparador soriano llamara a fila a más canteranos los fines de semana. Sería una buena noticia para los intereses del Hércules, ya que un rival se quedaría a medio gas. Éstos son los casos para hoy de Víctor Gómez, Pol Lozano y Campuzano. A no ser que cojan rápido el AVE. Aunque con los Moha, Melamed y Soni puede bastar.