Alvarado: "Queremos salir del descenso antes de Navidad e irnos un poco más tranquilos"

El centrocampista colombiano del Hércules, Jaime Alvarado, aseguró este miércoles que el equipo alicantino se ha marcado como reto escapar de la zona de descenso antes del parón de la competición por las fiestas navideñas. "Lo hemos hablado en el vestuario. Quedan cuatro partidos más el de Copa y queremos sacar el mayor número de puntos para salir del descenso e irnos un poco más tranquilos", dijo el jugador, quien confió en volver tras el parón navideño "con las energías recargadas".

Alvarado afirmó que la plantilla, pese a su mala posición en la tabla y su dinámica negativa de cinco jornadas sin ganar, está "animada" y que el empate ante el Olot, pese a no ser del todo bueno, permitió "recuperar sensaciones". "Esta es la línea que tenemos que seguir, portería a cero. Y en base a eso llegarán resultados positivos", explicó el colombiano, quien lamentó la escasa fortuna, pese a la calidad de los delanteros, del Hércules en ataque.

"Contra nosotros todos los porteros son muy buenos", dijo el jugador cedido por el Watford, quien valoró de forma positiva la labor que está realizando el psicólogo que ha contratado el club para ayudar a los jugadores. "El domingo se notó, salimos con mejor actitud. Incide en la mentalidad y en recuperar lo que llevamos dentro. No viene mal una persona que te haga ver de dónde vienes", explicó el internacional colombiano.

Alvarado no ocultó su deseo de poder ayudar a su selección en el Preolímpico y disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, si bien precisó que ahora solo vive "el día a día, por lo que estoy centrado en el Hércules".El centrocampista admitió que la titularidad de la pasada jornada le llenó de "confianza" y dijo estar tranquilo ante las amenazas de los dirigentes del club de conceder bajas en enero si el equipo no reacciona. "Yo trato de aprovechar mis oportunidades, pero si por lo que sea soy uno de los señalados no quedará más que afrontarlo", concluyó.