Xumetra parece Navas

La bala de l'Estartit ya no es La bala del Martínez Valero ni la de Orriols pero sigue manteniendo una velocidad envidiable para tener 34 años. Jordi Xumetra, extremo del Olot, no lo juega todo pero está siendo más eficaz que en las primeras dos campañas en su actual club. Va por el tercer año en la categoría de bronce, la misma que se le está atragantando al Hércules. Antes aprobó en el Zaragoza, destacó en el Levante y brilló en el Elche. Xumetra es un ídolo para la afición franjiverde, que recuerda con especial cariño el gol que firmó en el derbi el año del ascenso, el 27 de enero de 2013. Ahora bien, si hay un golazo por el que siempre va a ser recordado es el que hizo meses atrás en Almería desde 60 metros. En fin, que el 17 de los rojillos no es un killer, porque no ha llegado a los diez por curso, pero es un futbolista talentoso, con variedad de recursos y que mantiene un físico privilegiado. Parece Jesús Navas, que pese a ser también del 85 el tiempo no puede con él. Además, el exfranjiverde viene de hacerle un doblete al At. Levante. Es decir, llega con la moral alta y la motivación de volver a un campo que le trae buenos recuerdos. Tal y como está el panorama en Alicante, solo falta que el Olot salga victorioso gracias a un tanto de Xumetra... Sería tremendo. Por lo que ojalá los que sobresalgan hoy sean los blanquiazules de una vez.