José Antonio se ofrece para ayudar al Hércules

José Antonio Hervás Rivas (Miguelturra, 1949) será homenajeado mañana por la Asociación Herculanos, que le recordará su dorada trayectoria en el club blanquiazul. El Araña, que fue el lateral derecho del mejor Hércules de la historia, sigue sufriendo en silencio por el club de su vida, que le abrió las puertas en 1972.

El exfutbolista ha querido aprovechar el homenaje para ofrecerle al Hércules sus servicios con el propósito de sacar adelante una situación insostenible, con el equipo en descenso a Tercera. «Yo creo que podría aportar mi experiencia a los jugadores, no le quiero quitar el puesto a nadie, pero tengo ganas de ayudarles», afirma José Antonio, que jugó 259 encuentros oficiales con el club blanquiazul.

«Me presto a echarles una mano, quizás sea interesante contarles a los jugadores de ahora cómo motivaba Arsenio Iglesias, creo que éste es un problema mental y necesitan ayuda», expresa José Antonio. Muy desencaminado no va porque el Hércules recibirá hoy una charla del coach Pepe Cabello para tratar de levantar el ánimo de la plantilla.

«Yo he marcado durante 11 años a los mejores extremos izquierdo de España y mucha gente decía que yo era limitado pero lo suplía con ganas», recuerda el Araña, que tiene la mano al club que le hizo futbolista de manera altruista. «No quiero polémicas, no quiero hablar del trabajo de nadie, del presidente, ni de Portillo, solo ayudar».

José Antonio superó 18 operaciones, de mayor o menor trascendencia, durante su etapa como futbolista blanquiazul y ahora busca aportar su granito de arena para que el club no caiga más bajo que nunca. «Si llegara el descenso, no sabría qué hacer, sería algo que no asimilaría nunca, Alicante no se merece todo esto», añadió.

El exfutbolista manchego se muestra muy agradecido a la Asociación Herculanos por el homenaje que le brindará mañana y recuerda que es el único que ha tenido desde que colgó las botas. «Es una gran satisfacción, me han demostrado que sienten el Hércules como yo lo siento».

Un Rico Pérez lleno



José Antonio también anima a que la afición acuda en masa mañana al estadio para aliente al equipo en estos momentos de duda. «Ojalá el público se olvide por un día de rencillas y que entre todos saquemos al Hércules de donde está», apuntó. «No recuerdo La Viña vacía ni el Rico Pérez cuando yo jugaba, la afición debe ser clave».