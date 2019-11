Muñoz: "La situación no es fácil, el que tenga la solución que la diga"

Toda situación extrema necesita un líder y el Hércules sigue buscando al suyo. El club ha decidido no tomar ninguna decisión tras la calamitosa semana, en la que fue goleado en La Nucía y en la que dos de sus jugadores se liaron a puñetazos en un entrenamiento. Con el equipo en puestos de descenso a Tercera, no ha habido cambios en la plantilla, ni en la dirección deportiva ni en el banquillo. El entrenador, Jesús Muñoz, reconoce que el equipo sigue "bloqueado". "Es cierto que he percibido esa sensación de pesimismo, pero es momento de no hablar tanto y sí de demostrar en el campo que queremos salir de esta dinámica", apuntó.

El técnico aseguró este viernes en rueda de prensa que no pierde "energía" en pensar en su probable destitución. "No puedo controlar eso, me dedico a preparar el partido del Olot, con todas las piedras que he encontrado en el camino", añadió. Muñoz, que hoy volvió a cerrar la puerta del entrenamiento del Hércules, confirmó que cuenta con Moha y Benja para el partido del domingo. "Han entrenado con normalidad y están disponibles para ser convocados, pueden jugar, sin duda", expresó.

Muñoz apeló a la unión en el vestuario para sacar al Hércules de la peor situación deportiva de su historia. "Necesitamos la ayuda de todos nosotros, no la de nadie de fuera, es el momento para ver qué tipo de vestuario hay". Además, aclaró que no sólo con la cuestión psicológica saldrá el equipo a flote: "La situación no es fácil ni sencilla, ni la solución tampoco, el que tenga una que la diga".