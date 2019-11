Álvaro Salinas: «El Hércules es mi casa, conozco ese vestuario y no encuentro explicación a lo que está pasando»

Se marchó tras tres temporadas en el Hércules con menos oportunidades de las previstas. En la 16-17, con Tevenet en el banquillo, disputó 32 partidos y anotó tres goles, pero después apenas tuvo minutos para reivindicarse y el pasado verano le costó mucho encontrar destino. Se enroló en el equipo de jugadores en paro de la AFE y finalmente recaló en el Olot, equipo que mide esta jornada la crisis del Hércules.

El alicantino Álvaro Salinas es el primer sorprendido por la crisis que sacude al Hércules. Vistió de blanquiazul las tres últimas campañas, se formó en su cantera y ahora quiere abrirse paso como futbolista en el Olot, uno de los equipos que mejor juega al fútbol del grupo III y que el domingo (18.00) visita al Rico Pérez.

P Usted viene de marcar y en el Rico Pérez los exherculanos casi siempre tienen día grande...

R (Risas) Ya estoy al tanto de los precedentes, a ver cómo se da el partido...

P ¿Celebraría un gol?

R No. Considero el Rico Pérez mi casa, he sido muy feliz y me han tratado de lujo, sobre todo la afición. Guardo un gran respeto por el Hércules.

P Le costó tener oportunidades en el Olot pero ahora se ha asentado en el once y es protagonista con asistencias y goles...

R Llegué al Olot en la última semana de mercado, con la Liga ya empezada y sabía que me iba a costar. He ido de menos a más y ahora la verdad es que el entrenador me está dando bastante confianza y me siento bien.

P El verano fue muy duro para usted porque no encontraba destino y tuvo que entrenar con el equipo de jugadores en paro de la AFE. ¿Cómo fue la experiencia?

R Muy buena, ahí te das cuenta de que las cosas no te pasan solo a ti, que hay muy buenos futbolistas con problemas similares, ves la otra realidad del fútbol. Y a nivel de instalaciones y entrenamientos la verdad es que es una maravilla, entrenamos en Pinatar Arena, jugamos amistosos, estuvimos concentrados... es un gran servicio que da la AFE.

P El Olot de Raúl Garrido destaca por su propuesta combinativa, probablemente sea el equipo que mejor juega del grupo...

R Sí, queremos ser dominadores a través del balón, con la posesión y llegamos en buena dinámica (ocho jornadas sin perder). La verdad es que para nuestra propuesta es una bendición jugar en un campo grande y con buen césped como el Rico Pérez.

P Ya sabe que eso de que los rivales se pasen el balón pone muy nerviosa a la afición del Hércules...

R (Risas) Ya lo sé, ya. Pero ese estilo es irrenunciable para nuestro entrenador y vamos con la idea de ser protagonistas y dominadores para ver si podemos seguir con la buena racha.

P Usted tiene amigos en el vestuario del Hércules e imagino que será el primer sorprendido por esta gran crisis...

R Pues sí, conozco ese vestuario y no encuentro explicación a lo que está pasando, ni a los malos resultados, ni a lo de la pelea del otro día... Hablo con excompañeros como Pablo Íñiguez, Jesús Alfaro, Carlos Martínez, la verdad es que no tiene sentido nada. El año pasado nos quedamos muy cerca de subir y ahora mira... sí que sé por experiencia que cuando un equipo como el Hércules empieza con mala dinámica luego cuesta un mundo salir de abajo.

P En la temporada 16-17, con Tevenet como técnico, jugó 32 partidos y marcó tres goles, pero en las dos temporada siguientes apenas jugó. ¿Se arrepiente de no haber salido cedido?

R Puede ser. El año pasado pude irme al filial del Levante pero el Hércules no me dejó. Al final me quedé, acabé contrato y me desvinculé.

P ¿Cuál es su mejor recuerdo con el Hércules?

R Los dos partidos de Copa contra el Barcelona. Además en el Rico Pérez empatamos y hubo un ambiente precioso.

P ¿Y su mejor gol?

R Contra el Ontinyent, desde fuera del área con la zurda.

P ¿Qué recuerdo tiene de sus entrenadores en el Hércules? El primero fue Tevenet...

R Fue el que más oportunidades me dio, hablaba mucho conmigo, me dio confianza.

P ¿Siviero?

R Estuvo muy poco con nosotros, le gustaba el balón, que fuéramos dinámicos, pero yo estuve lesionado y apenas traté con él.

P ¿Claudio Barragán?

R Muy exigente, nos apretaba mucho e hicimos varios resultados buenos, pero el equipo se volvió a caer despues de enero.

P ¿Josip Visnjic?

R Intentó acabar el año de la mejor manera pero la temporada ya estaba casi perdida.

P ¿Planagumá?

R Buen tío y buen entrenador, no tengo queja de él pese a jugar poco. Entrenador intenso que nos llevó a las puertas del ascenso.

P ¿Cómo se maneja con el catalán un albaterense?

R (Risas) Complicado, entendía el valenciano pero el catalán...