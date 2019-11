Portillo: "Esto se nos está escapando a todos de las manos"

El director deportivo del Hércules, Javier Portillo, afirmó este miércoles, en rueda de prensa, que la actual situación deportiva y anímica del equipo se le está escapando a todo el mundo de las manos y señaló a los jugadores como los únicos que pueden remediarlo.

El madrileño, que ya tenía programada su comparecencia ante los medios, se ha visto sorprendido esta mañana por la pelea que han protagonizado dos jugadores en el Rico Pérez y que ha obligado, además, a suspender el entrenamiento.

"La imagen es penosa, muy mala. Me siento responsabilizado por la confección de la plantilla y asumo mi responsabilidad, pero esto se nos escapa a todos de las manos", indicó Portillo.

En opinión de Portillo, la pelea entre jugadores demuestra "lo que es el equipo, un manojo de nervios y un grupo frustrado" y anunció que Moha y Benja tendrán "una sanción económica grande" en base al reglamento interno de la entidad.

"Han sido ellos dos, pero podían ser otros. Han perdido perdón a sus compañeros y a los técnicos", desveló Portillo, quien descartó de momento apartar a los jugadores del equipo.

"Los culpables son los 22. Lo que tienen que hacer es tener ese nivel competitivo contra el rival y no entre nosotros", aseguró el técnico, quien añadió que de la situación actual se sale "yendo juntos de la mano y no con niñeces".

El técnico pidió perdón a la afición por la imagen y el rendimiento del equipo y anunció que en el próximo mercado de invierno se tomarán decisiones.

"Los números hablan por sí solos", en alusión a la posición en zona de descenso del Hércules, y dijo que "ningún jugador de los 22 de la plantilla está a su mejor nivel".

"Confío en ellos al 200% pero tienen cuatro partidos y el de Copa para decirnos qué son capaces de hacer", avisó el director deportivo, quien descartó presentar la dimisión.

"Si supiera que dar un paso al lado nos iba a hacer ganar partidos me iba ahora", señaló Portillo, quien garantizó que a final de la temporada asumirá su responsabilidad.

"Ahora es momento de dar estabilidad y me siento con fuerzas", dijo el madrileño, quien recordó que el club "ya echó a un entrenador y el director deportivo está contra las cuerdas, por lo que no podemos mirar a otro lado que no sea los jugadores".

El técnico no quiso especular sobre la posible destitución de Jesús Muñoz si el Hércules pierde ante el Olot y justificó que aún no se haya fichado un recambio para el central Samuel Llorca, lesionado de larga duración, porque no encontró nada interesante en el mercado de los jugadores en paro.

En cuanto a la situación deportiva, Portillo dijo que lo primero que debe hacer el equipo para salir de la cola es "echar el cerrojo atrás", ya que recordó que ningún equipo es capaz de anotar tres goles por partido para ganar.