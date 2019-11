La plantilla del Hércules señala a Moha tras llegar a las manos con Benja

Bajan las aguas muy revueltas en el vestuario del Hércules tras la pelea a puñetazos protagonizada esta mañana en el entrenamiento por el delantero Benja y el extremo Moha Traoré. La plantilla señala al jugador nacido en Barcelona pero de origen maliense como el culpable y, de hecho, Fran Miranda abandonó la sesión de trabajo mientras gritaba: "A la calle ya, esto no se puede aguantar, que se vaya a la calle". Según fuentes consultadas por este diario, no es el primer enfrentamientro protagonizado por Moha dentro del vestuario en esta temporada, ya que anteriormente tuvo roces con sus compañeros Rulo y Pablo Íñiguez.

El técnico Jesús Muñoz suspendió el entrenamiento tras el incidente de esta mañana y después comparecieron públicamente los capitanes Falcón, Diego Benito y Pablo Íñiguez para pedir perdón por lo sucedido y garantizar que "nunca más volverá a pasar". "El que no quiera estar, que no esté, ya basta. Los que queremos sacar esto adelante estamos unidos y nos vamos a unir aún más, pero los que no... que se vayan. Creíamos que habíamos tocado fondo en La Nucía, pero no, hemos tocado fondo hoy. Yo me voy muy jodido a casar por no haber podido entrenar, veníamos con la mente limpia para prerarar el partido contra el Olot y no hemos podido hacerlo", señaló Íñiguez.

Por su parte, Diego Benito se mostró también tajante: "No volverá a pasar, no volveremos a manchar el escudo del Hércules otra vez, lo que ha pasado hoy es intolerable". Asimismo, Ismael Falcón aseguró que ha llegado "la hora de los hechos, no de las palabras, ahora deben aparecer los hombres y ganar el domingo. "Me comprometo personalmente a que lo que ha sucedido hoy no vuelva a suceder", señaló el portero y capitán.