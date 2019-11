Medio centenar de aficionados expresan su malestar a jugadores y técnicos en el Rico Pérez

Medio centenar de aficionados se congregaron en el Rico Pérez para esperar el autobús del Hércules después de la enésima decepción del curso. Con ánimo pacífico pese al enorme malestar, los seguidores expresaron con total educación lo que se sentían tras ver al conjunto blanquiazul en puestos de descenso. Quique Tébar, presidente de la Asociación Herculanos, tomó la palabra para dirigirse al técnico y a los jugadores en la puerta 0 del estadio: "Hemos venido porque queremos transmitiros nuestro malestar y preocupación no solo por el partido de hoy, que ha sido un desastre. No es admisible. Nos han pintado la cara. Nos estamos jugando la supervivencia institucional y esto no es de recibo. Hemos querido venir sin perder las formas, no sabemos dónde está el problema y poner fin a esto", afirmó Tébar. A continuación, se dirigió a los aficionados Jesús Muñoz.

"Quiero pediros perdón en mi nombre y en el de los jugadores. También quería daros las gracias por vuestro apoyo. Desde mi experiencia quiero deciros que esto no es matemático, por mucho que queramos al final donde hay que demostrarlo es en el campo y solo puedo prometeros trabajo. Sé la preocupación, muchas veces no es la falta de actitud, en nuestra mano está poner la solución. Lo que más me ha dolido ha sido ver a una niña llorando en la grada", dijo el técnico del Hércules.

Posteriormente, Falcón quiso dirigirse a los aficionados a los que admitió que el equipo había tocado "fondo". "Lo único que podemos transmitiros es que hay que ir todos en la misma dirección y salvar cuanto antes esta situación e intentar estar a final de año fuera de la zona de descenso. Esta plantilla está capacitada para sacar esto adelante. Hemos tocado fondo y ya solo podemos ir hacia arriba. Gracias a todos por venir de esta forma. Conozco el sentimiento blanquiazul desde hace muchos años y sé que hay unión en las buenas y en las malas. Mis compañeros han visto lo que es el Hércules y ahora hay que ir hacia arriba", expresó el guardameta del Hércules. Muchos se preguntaron por la ausencia de Portillo y el improvisado acto acabó con un fuerte aplauso de ánimo a los jugadores del Hércules.