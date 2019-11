Jesús Muñoz: «Hay que pasar página, no podemos seguir llorando»

El Hércules está obligado mañana (17.00 horas) a poner fin a la crisis de juego y resultados que se ha instalado en el Rico Pérez tras sumar solo dos puntos de nueve ante el Lleida, Castellón y Mestalla. El técnico Jesús Muñoz reconoce que la imagen ante el filial «che» fue horrorosa y exige más intensidad a sus jugadores para afrontar el derbi de La Nucía.

El técnico del Hércules Jesús Muñoz reconoció ayer que espera un paso al frente de sus jugadores en La Nucía tras haber sumado solo dos puntos ante el Lleida, Castellón y Mestalla, y restó importancia al rapapolvo del dirigente Juan Carlos Ramírez al vestuario el pasado miércoles: «Vino a arengar a los jugadores y a mostrar su preocupación, que es la de todos. Pidió al vestuario la máxima exigencia y eso también lo dije yo el primer día que llegué. Hay que ser más intensos y mucho más regulares si queremos salir de ahí abajo. Las cosas buenas que veo hay que hacerlas con más regularidad», explicó Muñoz.

El entrenador blanquiazul lamentó la pésima imagen ofrecida ante el Mestalla pero insistió en la necesidad de «pasar página». «La primera parte fue horrorosa, nos faltó de todo: intensidad, claridad conel balón, contundencia... Sin duda fue el peor partido desde que llegué al Hércules, pero ya está, hay que pasar página y aprender de los errores, no podemos estar todo el día llorando. Si vamos a La Nucía con mentalidad pesimista ya empezaremos perdiendo...», aseguró el preparador de Mota del Cuervo.

Por primera vez desde que reemplazó a Lluís Planagumà en el banquillo, Muñoz lamentó ayer no haber hecho la pretemporada: «Yo estoy haciendo pruebas entre semana pero luego el domingo me juego tres puntos y además en un equipo con mucha necesidad, no quiero que suene a excusa pero es así».

El técnico del Hércules dejó entrever que Fran Miranda repetirá como central y explicó de nuevo el cambio de Víctor Olmedo, al que sustituyó en el minuto 39 ante el Mestalla para dar entrada a Diego Benito. «Quité a Víctor porque buscaba contundencia y tener el balón con Diego, pero quité a Víctor como podía haber quitado a diez más porque nadie estaba bien y así lo he dicho en el vestuario. Miranda de central es una opción, sobre todo teniendo en cuenta lo cortos que vamos de efectivos en la defensa», señaló Muñoz. En este sentido, el central Samuel y el lateral Felipe Alfonso siguen de baja y el director deportivo Javier Portillo no mueve ficha.

El entrenador del Hércules calificó a La Nucía como «un buen equipo» con «una mezcla interesante de veteranía y calidad». «Han empezado bien, tienen confianza y son peligrosos si tienen el balón, pero nosotros también lo somos si jugamos con intensidad, que es lo que espero. Ya hemos hablado demasiado y es el momento de demostrarlo en el campo», advirtió Muñoz, quien, por último, destacó que unos 300 herculanos se desplacen al Olímpico Camilo Cano: «Por supuesto que estamos en deuda con nuestra afición, nos alegra y nos motiva que venga tanta gente pese al mal partido ante el Mestalla, esperamos darles una alegría».