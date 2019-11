"Hay que pasar página, no podemos estar siempre llorando"

El entrenador del Hércules, Jesús Muñoz, aseguró este viernes que su equipo debe ser más regular en su rendimiento para salir de la mala dinámica en la que se encuentra y que le ha llevado a ocupar una plaza en la parte baja de la clasificación. "El inicio de la competición fue malo y desde mi llegada no hemos tenido la regularidad necesaria para escaparnos y eso nos penaliza", dijo el entrenador, quien pidió pasar página al partido "horroroso" que jugó el Hércules ante el Mestalla (1-1).

"Ya lo hemos visto y hablado y no podemos ir con pesimismo al siguiente partido porque iríamos perdiendo ya", señaló el conquense, quien confió en una reacción de sus jugadores ante La Nucía en el duelo de rivalidad provincial. Muñoz recordó que llegó al equipo cuando se encontraba en una situación complicada y, pese a que dijo que no quiere que se entienda como una excusa, lamentó no haber podido tener una pretemporada para trabajar con los jugadores y hacer pruebas.

"Sabemos, yo el primero, el club en el que estamos y cada uno tiene su responsabilidad", reiteró el preparador, quien calificó a La Nucía como un buen equipo con una mezcla de "veteranía y calidad". Muñoz justificó la charla que mantuvo con la plantilla Juan Carlos Ramírez, uno de los principales accionistas, en la que intentó arengar a los jugadores paras que reaccionaran.

"Mostró su preocupación, como la tenemos todos. Los primeros que somos realistas somos nosotros. Desde que entré por la puerta lo único que pedí fue exigencia máxima", comentó el técnico. En este sentido, el técnico reconoció que el portero Ismael Falcón ha tenido demasiado trabajo en las últimas jornadas. "Cuando bajas la intensidad te puede pasar por encima cualquier equipo", aseguró. Muñoz alertó de que todos los equipos tienen "una motivación especial" cuando se enfrentan al Hércules y, pese a ser un duelo provincial, el técnico indicó que su equipo lo afrontará "como uno más con la exigencia de tener que ganar".