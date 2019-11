Jona: "Ramírez no dijo nada que no supiéramos"

Jona Mejía ha quitado hierro hoy al rapapolvo propinado por Juan Carlos Ramírez, propietario del Hércules junto a Enrique Ortiz, el pasado miércoles en el vestuario: "Ramírez no dijo nada que no supiéramos, hay que arrimar el hombro más que nunca, apretar y ser autocrítico, es la única forma de salir de aquí", explicó el punta malagueño, autor del gol herculano ante el Mestalla. El delantero del Hércules ha quitado hierro hoy al rapapolvo propinado por, propietario del Hércules junto a, el pasado miércoles en el vestuario: "Ramírez no dijo nada que no supiéramos, hay que arrimar el hombro más que nunca, apretar y ser autocrítico, es la única forma de salir de aquí", explicó el punta malagueño, autor del gol herculano ante el Mestalla.

Jona reconoció que el equipo blanquiazul está decepcionando y jugando con fuego al asomarse a los puestos de descenso a Tercera: "Con el nombre de los jugadores y el escudo no se gana en ningún campo. Hay que apretar y salir de abajo cuanto antes porque no me quiero imaginar llegando en esta situación a las 10 últimas jornadas, sería meternos en un lío muy gordo y para un equipo como el Hércules no es fácil verse abajo y pelear con esa situación".

El delantero malagueño se mostró crítico con la imagen ofrecida ante el Mestalla, sobre todo por no saber conservar el 1-0 a favor: "Los cinco últimos minutos de partido no se debió jugar, eso es algo que un equipo veterano como el nuestro no puede permitir. Debemos ser más contundentes todos y lo sabemos, lo hemos hablado ya muchas veces entre nosotros". En este sentido, el domingo (17.00) en La Nucía espera ver a un Hércules con el cuchillo entre los dientes. "Debemos demostrar que a los que nos va la vida en el partido es a nosotros. Ellos (La Nucía) están en una posición muy tranquila al ser recién ascendidos y nosotros nos jugamos mucho".

Por último, Jona, autor de dos goles en este inicio de curso, se mostró convencido de que el Hércules irá hacia arriba. "Sé el equipo que tenemos, sé como entrenamos y el buen vestuario que hay, aquí nos matamos todos en los entrenamientos y eso al final dará premio. Pero es cierto que hay que empezar a sumar cuanto antes porque la competición no espera a nadie", concluyó el delantero, que por el momento le ha ganado la carerra por la titularidad a Benja.