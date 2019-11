Muñoz: "Benito es un tío espectacular que trabaja a las mil maravillas"

El entrenador del Hércules, Jesús Muñoz, afirmó este viernes que su equipo espera el domingo, con motivo del duelo autonómico en Castalia, la mejor versión del Castellón y descartó que el desgaste del partido de clasificación para la Copa le pueda pasar factura. "Su entrenador rotó muchos jugadores y las dinámicas son importantes. Nos tenemos que esperar la mejor versión en todos los sentidos del Castellón y estar concentrados para sumar los tres puntos", dijo el técnico.

El preparador conquense alabó el inicio de campeonato del Castellón y destacó el ambiente futbolístico que se vivirá en Castalia en un partido "bonito en el que todos los futbolistas quieren estar". Muñoz afirmó que el Hércules tiene mucho margen de mejora en la competición y valoró que el Castellón ha "fallado poco", si bien matizó que "la temporada es larga y es imposible que nadie falle". "El equipo está en línea ascendente, pero con la igualdad que hay en la categoría no vamos a ganar con una facilidad pasmosa porque nadie lo hace", explicó el técnico, quien no dio pistas sobre la posible alineación porque quiere tener a todos los jugadores "en tensión competitiva".

"Necesito a toda la gente enchufada y con la idea de que pueden jugar", reiteró el entrenador, quien se refirió a la situación de Diego Benito, quien ha pasado de disputar 40 partidos el pasado curso a no jugar. "Es un tío espectacular que trabaja a la mil maravillas, pero no todos pueden jugar", destacó Muñoz, quien también tuvo palabras de elogio para Carlos Martínez, goleador del equipo, al que destacó por su "trabajo". El técnico no quiso especular con la posible trascendencia clasificatoria de una victoria en Castalia porque dijo que cuando acabe el partido solo pensará en el Valencia Mestalla, próximo rival.

En cuanto a la incorporación de un central que cubra la baja de larga duración de Samuel Llorca, el técnico conquense señaló que el Hércules "está vivo y se mueve" en el mercado."Javi (Portillo) hace un trabajo incansable en la dirección deportiva. No se ha concretado, pero el club se está moviendo", concluyó.