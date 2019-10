Olmedo: "El Lleida lo va a pasar mal aquí desde el minuto cero"

El lateral del Hércules, Víctor Olmedo, afirmó este miércoles que el Lleida, líder y próximo rival del equipo alicantino, lo va a pasar mal desde el minuto cero en su visita el domingo (18.00) al estadio Rico Pérez. "Ellos son los primeros y nosotros tenemos diez puntos, pero les vamos a apretar. El Lleida aquí lo va a pasar mal desde el minuto cero, van a notar la presión desde el calentamiento", comentó el canterano.

Olmedo se mostró "contento" por haberse consolidado en la titularidad en las últimas jornadas y sobre todo "por haber dejado la portería a cero". "En la situación en la que estábamos era vital para nosotros. En la categoría que sea, si no te marcan tienes más de un 50% de posibilidades de ganar", explicó el lateral quien lleva en la entidad alicantina desde infantiles. "He pasado por todas las categorías y estoy cumpliendo mi sueño jugando en el Rico Pérez, donde he vivido momentos buenos y malos como aficionado y ahora como jugador", recordó Olmedo, quien agregó que "mantenerse" en el primer equipo es lo más difícil.

"Tengo mucho potencial por dar y demostrar y van a venir buenos momentos", aseguró el alicantino, quien recordó que "pocos jugadores consiguen mantenerse en el primer equipo". "Yo no he hecho nada aún, pero estoy en el camino", apostilló el lateral, quien dijo que hay que estar siempre preparado para cuando llegue la oportunidad.

Olmedo restó importancia al dato de que el Hércules cuente con una de las líneas defensivas de menor edad en la categoría al señalar que los canteranos han demostrado "que podemos llevar el peso del escudo y el estadio". El jugador deseó una rápida recuperación a Felipe Alfonso, en teoría el lateral titular recientemente operado, y se congratuló de que su compañero Jona Mejía rompiera su mala racha "porque era la persona que más se merecía ese gol".