Carlos: "En el vestuario hay cachondeo con lo del penalti, no mal rollo"

El delantero del Hércules Carlos Martínez ha quitado hoy hierro a la polémica surgida tras el penalti del 3-0 frente al Ebro. El Rico Pérez pidió con cánticos que Jona (dos años sin marcar) fuera el lanzador, pero el punta de Mataró no le cedió esa responsabilidad y lo marcó él: "No hay ninguna polémica ni mal rollo en el vestuario, hay cachondeo con el tema, que si lo tiras tu, lo tiro yo... No solo quería lanzarlo Jona, también Yeray y Alejandro Alfaro, pero hay una lista de tiradores, yo soy el primero, y eso normalmente se respeta", ha asegurado Carlos Martínez, que firmó un doblete contra el Ebro.

El delantero catalán insistió en que su relación con Jona es "buena". "El compañerismo se demuestra todos los días, en los entrenamientos y fuera del campo cuando nos juntamos a tomar algo y hacer piña, no en una acción puntual de un partido. El vestuario es sano, todos nos llevamos bien y a mí me parece positivo que varios jugadores quieran lanzar el penalti porque eso significa que están responsabilizados y con ganas", explicó Carlos Martínez.

Por último, el atacante de Mataró reconoció que el pasado verano no fue el mejor por las negociaciones abiertas con otros equipos que no llegaron a buen puerto: "Fui el máximo goleador y el máximo asistente de la temporada pasada. Como es normal, recibí ofertas y le pedí al club un detalle para acercarme algo a las otras cantidades. Luego hubo gente que lo malinterpretó porque últimamente parece que contra el futbolista vale todo, insultos y lo que haga falta, y muchos se olvidan que este es un trabajo como otro y somos personas. Yo me encuentro bien, eso está olvidado y estaría encantado de renovar si llega el caso", concluyó Carlos Martínez.