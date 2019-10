El Hércules resucita desde la valentía

Resurrección a lo grande del Hércules. La primera victoria de la temporada llegó en la séptima jornada en un gran partido coral del equipo blanquiazul, que ya tiene el sello de su nuevo técnico Jesús Muñoz. Por lo pronto, el Hércules comenzó el partido pensando más en cómo hacer daño al filial del Barça que en defenderse. Y eso es mucho. No hubo trivote, sino una apuesta arriesgada, con dos mediocentros y Alejandro Alfaro ocupando la vacante de Borja en la izquierda.

Yeray abrió el marcador en el minuto 16 (1-0) al cruzar el balón ante Iñaki Peña en un remate cercano y aprovechando una asistencia de Jesús Alfaro, que ayer mostró su mejor nivel desde que llegara al Hércules el pasado enero. El conjunto alicantino siguió percutiendo en el área rival, con la defensa adelantada y el cuchillo entre los dientes, lo que provocaba rápidas recuperaciones. El 2-0 (25') fue de bandera. Carlos Martínez lanzó el contrataque con un pase extraordinario, Benja aprovechó el espacio con su velocidad y definió por la escuadra desde fuera el área tras pase de Nani.

En la primera parte el filial culé solo inquietó con un disparo lateral de falta de Collado al que respondió bien Falcón, mientras que el Hércules pudo sentenciar antes del descanso con dos buenas oportunidades de un Benja desatado.

En el segundo acto no cambió el guión y el conjunto de Jesús Muñoz disfrutó de dos ocasiones de oro para marcar, pero en la primera Carlos Martínez no envió el balón entre los tres palos en posición inmejorable y, en la segunda, Alejandro Alfaro no golpeó bien en el área pequeña un extraordinario servicio de su hermano Jesús. El Barcelona B nunca renunció a su juego combinativo y encontró premio en el 68' (2-1) en una acción de Abel Ruiz que culminó Riqui Puig con un disparo ajustado al palo de Falcón.

Este percance no descompuso al Hércules, que siguió con la línea adelantada y mordiendo en el centro del campo. El 3-1 de la tranquilidad llegó pocos minutos después (72') tras un gran avance y servicio posterior de Nani desde la izquierda. Benja recibió el balón en el corazón del área, levantó la cabeza y marcó con un disparo raso (3-1). El 4-1 que cerró el marcador tuvo a Carlos Martínez como protagonista al rematar de cabeza una falta botada por Yeray, que ayer ofreció una versión muy mejorada, como el resto de compañeros.

Con esta primera victoria el Hércules toma aire pero sigue en puestos de descenso, concretamente penúltimo. El domingo (12.00) toca confirmar esta mejoría en la visita al líder Andorra.