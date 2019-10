Jona no está roto y podría estar ante el Barcelona B

La selección de Colombia sub'23 llama a Alvarado y se perderá la visita al Andorra.

Llueve menos en el Hércules. Jona, delantero centro titular en los dos últimos encuentros, no está roto e incluso podría estar este domingo en la convocatoria para el Barça B. Las pruebas médicas a las que fue sometido el pasado martes han descartado lesión y el futbolista se reincoporará paulatinamente a los entrenamientos, donde probará si puede ser de la partida para este fin de semana.

El delantero hispano-hondureño sintió molestias en el abductor a la media hora de juego del pasado sábado en Llagostera y fue sustituido por Benja. La alarma saltó porque Jesús Muñoz tiene otras dos bajas en ataque: la de Moha, que también evoluciona favorablemente de sus molestias, y la del sancionado Borja Martínez.

Por otro lado, la selección de Colombia sub'23 llamó ayer al mediocentro del Hércules Jaime Alvarado para disputar dos amistosos y el futbolista no estará en la visita a Andorra de los blanquiazules del próximo domingo 13 de octubre (12 horas). Ésta es la primera convocatoria de Alvarado con el combinado cafetero sub'23 después de que el curso pasado participara activamente en la sub'20, con la que disputó el Sudamericano y el Mundial de la categoría. Ahora, Alvarado ha sido llamado por el seleccionador Arturo Reyes para jugar dos amistosos contra Perú en Lima los días 10 y 13 de octubre, ambos de preparación para el Preolímpico que organiza Colombia el próximo año.

Al tratarse de una fecha oficial de la FIFA, el Hércules no le retendrá, aunque todavía no ha recibido un comunicado oficial por parte de la Federación Colombiana. Jesús Muñoz, que no le dio minutos en su estreno en Llagostera al colombiano, sí podrá contar con Jaime Alvarado este fin de semana ante el Barça B.

Una sanción menor



Un solo partido fuera de los terrenos de juego deberá estar el extremo alicantino Borja Martínez, que no estará disponible para Jesús Muñoz este domingo (19 horas, Rico Pérez) ante el Barça B. La RFEF hizo pública ayer la decisión de la jueza única de Competición y el futbolista del Hércules solo se perderá una jornada por «conductas contrarias al buen orden deportivo».

El club, que no alegó contra la expulsión que recibió Borja el pasado sábado en Llagostera, esperaba una sanción algo mayor, de dos partidos, pero al final el Comité actuó conforme al artículo 122 y no al 123, referido a la «violencia en el juego», con el que podría haber llegado una sanción de hasta cuatro encuentros.

Además, el preparador físico blanquiazul, José Abel García Portu, que vio también la roja directa en Llagostera, fue sancionado con dos partidos por «protestas al árbitro» Usón Rosel, con el que el Hércules ha tenido un par de encontronazos en lo que va de 2019.