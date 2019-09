«Es más de lo mismo, no hay gol y hemos perdido con justicia»

Un «marrón» el que hubo de capear José Végar ayer, tras una debacle que amenaza cada semana con ser peor que en la anterior. El coyuntural técnico del Hércules, que hoy volverá a ser segundo, esta vez de Jesús Muñoz, salió a rueda de prensa sin excusas ni rodeos. Como siempre fue. «Ha sido más de lo mismo, creo que el marcador ha hecho justicia con lo que se ha visto», apuntó el entrenador alicantino.

Végar asumió como propio el error que terminó con el 1-2 del Orihuela, un contragolpe tras un córner mal ejecutado. «No se ha ejecutado bien, aunque sí que debimos replegar mucho más intensos», apuntó. El técnico alicantino añadió que, no obstante, la primera parte que hizo el Hércules no dio los frutos que debía: «El penalti a favor de ellos sí ha sido pero luego el equipo se ha rehecho, pero es que nos cuesta mucho marcar gol». «Luego ya en la segunda parte fuimos más con el corazón que con calidad», añadió Végar.

«Ahora estamos todos jodidos ahí dentro, pero ha sido una semana de trabajo espectacular y así se lo había dicho a la plantilla antes del partido», explicó el técnico, que cogió las riendas del equipo el pasado miércoles tras el cese de Planagumà. «Llevamos un punto de 15, es la realidad, pero viendo cómo entrenan y cómo se exigen no tengo dudas de que hay mimbres para salir de esta situación», confesó.

El técnico lamentó que el Hércules todavía no ha mantenido su puerta a cero en lo que va de curso: «Hasta que no lo logremos va a ser muy difícil que ganemos porque nos cuesta mucho marcar. Cuando lo logremos nos quitaremos un peso de encima». Végar también recordó que las decisiones arbitrales tampoco ayudan: «Un defensa del Orihuela sacó un balón con la mano. Si no nos unimos nosotros, no nos respetará nadie».