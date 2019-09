Portillo: "Confío en esta plantilla al 200% pero tienen que dar un paso al frente"

Javier Portillo encara la recta final de la contratación del nuevo entrenador para el Hércules. "Hay varias alternativas, hay conversaciones abiertas y varios frentes", aseguró este miércoles en el Rico Pérez. Sin embargo, no detalló cuándo se incorporará el nuevo inquilino del banquillo: "No me puedo mojar en el día concreto, pero espero que esté lo antes posible, aunque no debemos precipitarnos".

El director deportivo blanquiazul busca un perfil de entrenador "que conozca bien a la plantilla". "Con los que he hablado saben de nosotros de pe a pa, nuestros defectos y virtudes", puntualizó. Mientras, el primer equipo se ejercitó esta mañana a las órdenes de José Vegar, que ejerció de segundo con Planagumà.

La confianza, no obstante, de Portillo en la plantilla sigue siendo ciega y así quiso evidenciarlo: "No dudo, confío al 200% en ellos, además tenemos un gran fondo de armario". El director deportivo reconoció esta mañana que ya se ha reunido con la plantilla, a la que les ha pedido "un paso al frente". "Tienen que decir 'aquí estoy yo'", deslizó. "Sé que para ellos no es agradable un cambio de entrenador porque llega una persona nueva con un modelo diferente, pero ese duelo hay que pasarlo porque empieza una nueva vida y mirar hacia adelante", argumentó.

Sobre el cese de Planagumà, Portillo recordó que le hubiese gustado que las circunstancias fueran otras y que el Hércules llevara más puntos. "El resultado manda y teníamos que cambiar alguna cara, ha sido un motivo sólo deportivo y me quedo con el año pasado, le deseo lo mejor", culminó.