Planagumà: "Las derrotas nos han unido más"

El entrenador del Hércules, Lluís Planagumà, aseguró este viernes que su equipo está con ganas de revertir la mala dinámica de resultados en este inicio de Liga, que le ha llevado a ser candidato al campeonato a ocupar plaza de descenso. "El equipo está con ganas de revertir la situación. Ha sido una semana buena de compromiso en los entrenamientos y tengo la sensación de que cuando ganemos un equipo se verá reforzado", explicó el catalán.

Planagumà destacó que los malos resultados han aumentado la sensación de "unión y cohesión" en el vestuario, ya que considera que al equipo le han llegado "demasiado pronto los palos". A nivel personal, el técnico dijo que ha vivido la semana, de las más difíciles desde su llegada al club, con "normalidad", ya que recordó que la vida del entrenador es "ganar, empatar y perder". "Hay momentos mejores y peores. No empezar bien era una opción posible", dijo Planagumà, quien no quiso "perder energías" en especular sobre qué pasaría si su equipo no lograra ganar el domingo al Sabadell.

En cuanto al conjunto catalán, que Planagumà considera uno de los favoritos, dijo que tiene una "forma definida de jugar" tras mantener al técnico y el bloque del pasado curso. El barcelonés confió en contar con Carlos Martínez, ausente en las primeras jornadas por una lesión en las costillas, y aseguró que es compatible con Alejandro Alfaro. Plamagumà deseó que su equipo "no sea predecible" y confió en sacar rendimiento de las diferentes opciones y perfiles con los que cuenta en la plantilla para conseguir los objetivo de "ganar partidos y ascender".

El técnico asumió la exigencia que se ha auto impuesto el Hércules de quedar campeón de grupo como algo positivo y pidió que no sea algo que se le "eche a la cara" a su equipo. Por último, quiso lanzar un mensaje de apoyo y ánimo a todas las víctimas del temporal que está afectando la provincia de Alicante en los últimos días y que ha impedido al cuerpo técnico contar este viernes con su preparador físico, José Abel Martínez 'Portu' residente en Orihuela. "Le hemos intentado dar normalidad a una situación que no la tiene", dijo el entrenador, quien deseó que llegue el partido del domingo "para disputarlo y ganarlo".