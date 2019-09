Falcón: "Queda mucho por delante y no hay que ponerse nervioso"

El portero del Hércules, Ismael Falcón, aseguró este miércoles que el entorno del equipo alicantino no debe ponerse nervioso a pesar del mal inicio de temporada, ya que recordó que queda mucha competición por delante. "Hay que ser realistas y no es el inicio deseado, pero no hay que ponerse nerviosos ni volverse locos porque queda mucho por delante", indicó el gaditano en alusión a los registros del Hércules, que ha sumado un punto de nueve en juego.

Falcón afirmó que su equipo está "con fuerza y ganas" de lograr la primera victoria de la temporada ante el Sabadell y se mostró convencido de que tras el triunfo el Hércules "saldrá reforzado y crecerá" en la competición. "Nadie quería comenzar así, pero hay que seguir insistiendo con la máxima ilusión y energía", señaló el portero, quien lamentó que los rivales están sacando el máximo beneficio en sus pocos ataques al área herculana. "Somos el Hércules, pero con toda la humildad del mundo hay que apretar los dientes", reiteró el guardameta, quien confió en reconquistar el afecto de los aficionados, decepcionados tras las primeras jornadas, ganando los dos próximos partidos como local.

Falcón defendió a su entrenador, Lluís Planagamà, del que dijo que "puede gustar más o menos, pero hace un buen trabajo". "El año pasado ya demostró que está capacitado para sacar esto adelante", apostilló. En relación al Sabadell, el portero advirtió que será un rival "complicado, como todos los de la categoría". "Se ha reforzado bien y tenemos que estar con las orejas levantadas y sabiendo dónde estamos", añadió.

Por último, el guardameta del Hércules, que fue el menos goleado de pasado curso en el grupo III se mostró satisfecho a nivel individual del trabajo realizado y dijo que los malos resultados "no me van a desestabilizar".