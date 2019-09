Miranda: "Nos vamos a levantar rápido, estoy seguro"

El centrocampista del Hércules, Fran Miranda, se mostró convencido este lunes de que su equipo se va a reponer rápido de su mal inicio de campeonato, en el que solo ha logrado sumar un punto de nueve posibles. "No hemos empezado como esperábamos, pero le vamos a dar la vuelta porque trabajamos y hacemos muchas cosas bien. Nos vamos a levantar rápido seguro", indicó el jugador extremeño.

Miranda admitió cierta sensación de "responsabilidad" en el grupo por el hecho de que el Hércules, pese a ser uno de los máximos candidatos al ascenso, aún no haya ganado y confió en que pueda encontrar la "regularidad" que le está faltando. "En estos tres partidos hemos encajado y debemos ser de nuevo el equipo sólido de la pasada temporada. No hemos estado solventes. En cuanto recuperemos esta faceta no tendremos problemas", garantizó Miranda.

El extremeño no quiso enfocar más allá del partido de la próxima jornada ante el Sabadell y, pese a que no quiso compararlo con una final al estar aún en la cuarta jornada, sí admitió que es "importante". "En el Hércules todos los partidos lo son y más si has empezado mal y juegas en casa. Tenemos que estar tranquilos y unidos", indicó Miranda, quien asumió que acabar tarde la competición pasada y realizar una pretemporada corta le están pasando factura al equipo.

El centrocampista defendió a su entrenador, Lluís Plamagumà, y confió que una victoria ante el Sabadell pueda hacer cambiar de opinión a esa parte de la afición que duda del proyecto. "El equipo está fuerte y unido. El inicio del año pasado fue de ensueño y el de éste es un desastre, pero vamos a cambiar esta situación a partir del domingo", concluyó.