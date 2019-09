Carlos Martínez reaparecerá el domingo ante el Sabadell

Carlos Martínez cuenta los días para volver a pisar el Rico Pérez en partido oficial. El máximo goleador del Hércules la temporada pasada (13 dianas) entrenará esta semana al mismo ritmo que sus compañeros y tendrá sus primeros minutos el domingo frente al Sabadell. El atacante de Mataró se perdió las tres primeras jornadas debido a la fractura de una costilla y Planagumà da por hecho que debutará este fin de semana en el Rico Pérez.

El goleador tiene esta temporada más competencia que nunca ya que Portillo apostó fuerte este verano por Alejandro Alfaro, un jugador de características parecidas, que se desenvuelve por detrás del delantero y no como «9» referencia. El exjugador del Córdoba debutó el sábado ante el filial del Levante y apunta al once frente al Sabadell, mientras Carlos Martínez tendría minutos en la segunda parte. Cuando ambos estén en plenitud físico incluso podrían coincidir en el once, con Alejandro desplazado a una de las bandas.

Carlos Martínez protagonizó uno de los «culebrones» del verano ya que pidió al Hércules que le dejara marchar al contar con ofertas económicamente más atractivas del extranjero. El punta tomó esta decisión molesto porque el club le negó un ligero aumento de sueldo que el barcelonés reclamó por sus 13 goles y 7 asistencias del curso pasado y por entender que había quedado en un escalafón inferior en cuanto a salarios tras la llegada de Jona y Benja en el mercado de invierno.

El técnico Planagumà era partidario de dejarle marchar si no se encontraba motivado y «enchufado» y le sugirió al director deportivo Portillo varias opciones que ofrecía el mercado, pero el madrileño nunca valoró seriamente el asunto, se cerró en banda y le hizo saber a Carlos que tendría que quedarse si no llegaba un club y pagaba traspaso por él, algo que evidentemente no sucedió.

Por otro lado, el lateral derecho Felipe Alfonso tiene muy complicado llegar a tiempo al próximo choque frente al Sabadell debido a la pubalgia que arrastra desde hace varias semanas y que le obligó a pedir el cambio en la primera jornada frente al Prat. El «2» fichado este verano procedente del Alcorcón continúa con molestias y Planagumà probablemente vuelva a echar mano de Álvaro Pérez, quien cumplió con suficiencia ante el filial del Levante. En la recámara también está el canterano Víctor Olmedo, titular ante el Villarreal B.