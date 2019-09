«Los buenos momentos no nos dan para ganar y los malos nos penalizan mucho»

La deuda continúa. El Hércules ha comenzado la temporada peor que nunca en Segunda B y su entrenador lo sabe. Lluís Planagumà lamentó ayer en rueda de prensa la falta de eficacia del equipo en todos los aspectos del juego. «Los malos momentos que tenemos nos penalizan mucho y luego los buenos no nos dan para ganar», indicó el técnico catalán.

«En los primeros diez minutos el rival te mata si no estás bien y luego al revés no pasa, nos duele mucho acabar volcados en el área rival, con triangulaciones y pases atrás que quedan en nada», expresó.

«No llegan los goles, nos está costando darle efectividad a todo lo bueno que hacemos», lamentó el preparador blanquiazul. Planagumà reconoció que el equipo salió mal al encuentro de ayer ante el Atlético Levante: «Jugaron bien con balones rápidos y no estuvimos cómodos, un tiro lejano se convirtió en gol, aunque luego fuimos creciendo con balón». Esas posesiones largas que el Hércules comenzó a trenzar cuando ya iba perdiendo 1-0 fueron estériles. «Llegamos bien pero luego las ocasiones terminan en nada», asumió Planagumà.

Tras el descanso, el técnico sentó a Diego Benito y dio entrada a Alejandro Alfaro, que debutó en competición oficial. «Queríamos encontrar un enlace y tuvimos llegadas por dentro y por fuera y con ellas disparamos al poste y al larguero», lamentó. «Ha habido ocasiones para remontar, pero no hay gol y sin él no se puede ganar», culminó Planagumà.

El técnico del Hércules se defendió de la división de opiniones sobre el trivote que alineó de inicio. «El equipo de la primera parte no era defensivo, la idea era seguir con Yeray y Diego y buscar con Fran Miranda el juego aéreo, quería combinar fútbol directo con combinado», se escudó Planagumà.

«En 'uys' seríamos campeones de Liga», reconoció irónicamente el técnico al ser preguntado sobre la cantidad de ocasiones que acumula el equipo sin gol. «Es que es difícil hacer más cosas para ganar; bueno, el gol, pero no lo hacemos», se justificó. «Estaría preocupado si no tuviéramos opciones de ganar». No obstante, Planagumà pidió paciencia al entorno. «Hay que seguir insistiendo y confiar porque este equipo ha demostrado capacidad suficiente», señaló.

Formas de ganar

El técnico sorprendió al asegurar que el año pasado, cuando encarriló cuatro victorias seguidas en el inicio del campeonato, no le agradaban las formas. «A veces no me gustaba cómo ganábamos y en alguno de esta temporada sí que hemos tenido mucha mejor imagen, pero sí, claro, queremos ganar», se apresuró a zanjar Planagumà.