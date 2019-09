«La presión no me pesa, el objetivo se consigue en junio»

Asegura que «los detalles» marcaron los resultados ante Prat y Villarreal B.

Planagumà se muestra tranquilo. Solo han pasado dos jornadas y hay tiempo más que de sobra para reconducir la situación. El técnico del Hércules tiene claro que las cosas saldrán, que los goleadores volverán a ver puerta y que los fallos que se cometieron en la segunda parte del partido ante el Villarreal B no se volverán a cometer. No se fía del filial del Levante pese a sus dos derrotas y asume que el Hércules siempre va a ser el favorito en todos los partidos. La presión no le asusta como demostró la pasada temporada y por fin respira aliviado tras comenzar a recuperarse los jugadores lesionados. Lluís Planagumà afirmó que a su equipo no le pesa en este inicio del campeonato la presión de ser el máximo favorito al campeonato y al ascenso del Gripo III de Segunda División B.

«Todos sabemos de la presión que hay y trabajamos para ser el mejor equipo. No nos pesa nada», dijo ante los medios el técnico catalán, cuyo equipo ha sumado un punto de los seis en juego.

«Somos favoritos porque el Hércules siempre lo es, pero el objetivo se consigue en junio y no en la jornada una o dos», recalcó.

El técnico indicó que el Hércules afronta el partido del sábado ante el filial del Levante teniendo claro «qué tiene que hacer para ganar y qué no» y se marcó como modelo el primer tiempo ante el Villarreal B, en el que, pese a la derrota final, ofreció una buena imagen.

«Vamos a confiar en que el equipo dé su mejor versión», comentó Planagumà, quien aseguró que el Hércules debe ser «exigente» pero sin «autodestruirse con lo negativo». El barcelonés admitió que el inicio de competición no fue el esperado «porque queremos ganar y estar entre los primeros siempre», aunque precisó que los «detalles» han marcado estas primeras jornadas.

«El pasado año teníamos seis puntos por esos detalles. Hay que mejorar y seguir persistiendo», explicó el catalán.

Planagumà se mostró esperanzado en poder contar con Alejandro Alfaro, lesionado durante la pretemporada, y se mostró pesimista con el estado de Felipe Alfonso, quien acusa molestias en el pubis. El entrenador avisó del peligro del filial del Levante, que pese a contar con cero puntos «hizo una pretemporada espectacular». «Si ves solo que llevan cero puntos parece que sea el más flojito, pero ha jugado bien los dos partidos», explicó.

«Hay que tener humildad y respetar a los rivales. Es un muy buen equipo, con jugadores con proyección para jugar a lo que su entrenador necesita», comentó Planagumà, quien confió en sacar «el mayor rendimiento» a sus delanteros».

El técnico del Hércules se muestra muy seguro de que el equipo va a sumar los tres puntos ante el Levante B para acabar con cualquier inquietud.

El club levantará el césped del Joaquín Villar para evitar más lesiones



La entidad blanquiazul resembrará el campo al considerar que es uno de los motivos de los problemas físicos

El Hércules levantará en las próximas semanas el césped del estadio de atletismo, muy castigado tras el verano, para poder entrenar de forma habitual y evitar lesiones, tal y como informó ayer Cope Alicante. El estado del césped es considerado como una de las causas de las múltiples lesiones que han tenido los jugadores del Hércules durante la pretemporada, lo que ha causado el malestar el cuerpo técnico. Ya el año pasado el Hércules tuvo que cambiar el terreno de entrenamiento del estadio Joaquín Villar, conforme al convenio que tiene firmado con el Ayuntamiento. Durante el tiempo que duraron las obras el equipo tuvo que entrenar de forma exclusiva en el Rico Pérez. En esta ocasión el equipo podrá utilizar el campo de la Ciudad Deportiva para entrenar.

Homenaje a Pepe Alcaraz



Jove Español y Hércules B, que se enfrentan mañana a las 19.oo en San Vicente, realizarán un homenaje al histórico directivo de ambos equipos Pepe Alcaraz. Estuvo una temporada en la dirección del FC Jove Español, pasó también por el Alicante CF, y sobre todo, cobró un papel fundamental en el Hércules CF. En la entidad blanquiazul fue Consejero Delegado y Responsable de las Peñas. Antes del partido el hijo de Pepe Alcaraz realizará un saque de honor y se guardará un minuto de silencio.