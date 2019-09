Jona: "He marcado en todos los equipos, me está faltando suerte"

Jona tiene claro que su sequía goleadora acabará tras estar casi dos años sin anotar. El delantero del Hércules asegura que se siente con más ánimo que nunca y agradece la confianza de Planagumà. "La verdad es que me encuentro con muchas ganas de que empiece la buena racha para el equipo y para mí y así poder disfrutar un poco más de esto". "Tengo mucha apoyo de mi familia y de todos. Lo único que hace falta es tener algo de suerte en el campo, pero estoy muy tranquilo conmigo, trabajando como he hecho siempre y llegarán cosas buenas", ha señalado.

El delantero del Hércules se muestra con toda la confianza: "Estoy seguro de que el gol para los de arriba va a llegar. No me siento presionado. Está claro que el equipo necesita goles para ganar y para eso estamos los de arriba. Me siento con responsabilidad y más cuando juego de titular. He tenido muchas oportunidades para meter gol y no lo he hecho, pero lo he intentado y tengo que seguir trabajando para estar más acertado de cara al gol".

"No me quedo estancado en pensar los goles que he fallado, me da rabia en el momento pero hay que seguir. Este año tenemos más variantes en el juego, más posibilidades, me encuentro cómodo y puede ser importante para los delanteros. Toca seguir poniéndoselo difícil al míster", ha afirmado en rueda de prensa el jugador.

"Me quedo con lo positivo y es el trabajo e intentar afinar más de cara a puerta. Hay que ser autocrítico y yo me exigo mucho", añadió

Jona no recuerda una racha parecida. "Es la primera vez, en toda mi carrera he metido goles, pero no bajo los brazos, me quedo con mi trabajo, no me desanima nadie y estoy muy centrado. Acabarán llegando los goles como he hecho siempre". El mister me está dando oportunidades, me pone de titular, estoy muy agradecido y quiero responderle con goles", concluye el delantero.