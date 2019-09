«Nuestra segunda parte ha sido malísima, el 1-2 lo cambió todo y nos caímos»

Lejos de disiparse, las dudas persisten. El Villarreal B asaltó ayer el Rico Pérez y al Hércules comienzan a invadirle los nervios tras sólo dos jornadas. Planagumà entró con semblante serio a la rueda de prensa tras el partido y fue claro en su juicio.

«En la primera parte fuimos infinitamente superiores, llegamos al área, creamos ocasiones y mejoramos lo que reclamábamos la semana pasada: remató Jona, apareció la segunda línea con Yeray y realizamos tiros lejanos». Sin embargo, la segunda parte guardaba un cruel desenlace. «El 1-2 cambió el partido y estuvimos muy mal y muy espesos, estoy molesto porque después de ese primer tiempo no debió haberse dado esa segunda mitad», apuntó el técnico.

Planagumà optó de inicio por un trivote, que se deshizo a los 15 minutos de la reanudación y tras el que el Hércules comenzó a descomponerse. «No creo que sea un tema de sistemas, sino de actitud, hemos buscado jugar por fuera, pero nos ganaron el centro del campo, perdimos la posesión y nos distanciamos mucho entre nosotros», lamentó el entrenador blanquiazul.

Sin embargo, no achacó ese bajón del equipo a una cuestión física. «No lo creo, pero es que no podemos compararnos con el rival, que tenía una media de edad muy joven». «Ha sido más bien porque hemos tenido inferioridad numérica por dentro, corrimos demasiado y ellos tuvieron muchas oportunidades», prosiguió. «Quizás se notó porque el año pasado buscábamos más repliegues y hoy nos desgastamos más porque fuimos más arriba», indicó Planagumà.

A vueltas con el penalti

La mano de Nani dentro del área supuso un penalti que dio con el empate del Villarreal B. «Son situaciones muy difíciles que están en el debate de Primera División todos los días», expresó el técnico, que no quiso hacer más apreciaciones sobre la jugada.

De Jona, sobre quien recayeron varias críticas hace una semana, el técnico blanquiazul expresó: «Estuvo correcto, sometió a los dos centrales y mejoró aspectos de la última jornada, remató a puerta y trabajó defensivamente. ¿Que no hizo gol? Es evidente, pero yo no echo de menos a nadie que no está».