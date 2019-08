«Centramos mucho al área rival pero luego no pasa nada»

El entrenador del Hércules, Lluís Planagumà, entró con semblante serio a la rueda de prensa posterior al estreno liguero, sabedor de que se le había escapado una victoria merecida, pero que habría llegado con mucho sufrimiento. El Hércules debió solventar antes un partido en el que bombardeó el área rival con buenos envíos, sobre todo, de Borja Martínez. «Estoy enfadado, con lo complicado que es para nosotros hacer gol y la forma en la que llega el empate duele», apuntó el técnico blanquiazul.

«Centramos mucho y bien al área rival pero luego no pasa nada», explicó Planagumà. «Ha faltado remate, no llegamos nunca al primer palo, no nos anticipamos como sí ha hecho Benja en la segunda parte», continuó. «Debimos hacer más daño en los córners que hemos sacado y habernos puesto por delante en el marcador mucho antes».

Planagumà reconoció que los «primeros 20 minutos» fueron los mejores del equipo y que la segunda parte del encuentro fue mucho más «abierta». «A partir del descanso, hemos decidido ser más verticales con Borja y también con Moha, pero ha coincidido con los mejores minutos del Prat, que ha sabido salir en ataques muy rápidos», explicó el preparador barcelonés.

Sin embargo, Planagumà cree que al equipo le faltó cerrar el partido cuando logró ponerse por delante en el minuto 82: «No podemos cometer esa falta, ni tampoco hacer según qué acciones antes de esa falta, no podemos dejar escapar los puntos de esta manera». El técnico tildó el 1-1 de amargo por la manera en la que llegó, pero recalcó que el 0-0 también lo era. «Borja ha hecho muy buen partido con centros buenísimos, parece que tengamos que llevar la pelota sobre la raya de gol para empujarla si queremos marcar y eso es muy duro», lamentó.

«Cuando se consigue hacer un gol hay que ir a por el segundo, pero también saber hacer todo lo posible para que no te lo hagan, no puede recibir un tío de espaldas y hacerle falta».

El riesgo de Benja

El técnico del Hércules reconoció tras el partido que había sido un «riesgo» sacar a Benja al campo, pero que la necesidad apremió. «No ha hecho pretemporada, pero creíamos que si le dábamos unos minutos podía tener alguna situación para finalizar como así ha sido», subrayó. «No sabíamos como iba a responder, de hecho le ha costado un poco entrar, pero luego ha marcado porque es un especialista en llegar al primer palo», aclaró aliviado.