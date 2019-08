«Vivimos del gol y no estamos acertados, espero un cambio»

«Planagumà es un buen patrón para este barco, los nuevos están avisados de lo que es el Hércules».

El capitán pasó revista. El mutismo veraniego en el vestuario del Hércules llegó a su fin y Samuel Llorca fue ayer el primero en hacer balance de una pretemporada abrupta, pero también en volver a rezumar ilusión por la temporada que empieza el equipo este sábado (19.45 horas) en El Prat.

«Hay ganas de rodar, de volver a competir», explicó el defensa alicantino, que cumplirá su tercera temporada consecutiva en el club en esta etapa. Samuel no obvió que la falta de gol del pasado curso, prolongada en este verano, es un problema con el que convive el equipo en su día a día: «Vivimos del gol, sin él no se puede ganar y no hemos estado acertados este verano, esperemos que en el inicio de Liga cambie la dinámica». «No hay que ganar todos los partidos por tres o cuatro goles, pero sí tenemos que empezar a marcar», expresó el zaguero, que recordó que toda la responsabilidad del gol no puede recaer únicamente en los delanteros. «Es cosa de todos», apuntó.

Samuel tampoco rehusó hablar de la plaga de lesiones que ha diezmado a la plantilla durante la pretemporada: «Pasa en todos los sitios, sobre todo en verano, porque hay mucha exigencia física. Es cierto que han caído unos cuantos a la vez, pero el que compita tiene que hacerlo para dar el máximo».

El defensa alicantino, que estrena capitanía este curso, no dudó en alabar al técnico, un Lluís Planagumà que inicia su segundo curso en el Hércules pese a las dudas tras la desilusión de Ponferrada. «Lo veo muy bien, con ganas, es capaz de desconectar y conectar muy rápido, el pasado curso hubo objetivos que no se cumplieron, pero ya se ha encargado el míster de hacérselo saber a los nuevos fichajes. Es un buen patrón para este barco», indicó Samuel, que renovó el pasado mes de julio a petición expresa del técnico catalán.

Sobre esa renovación, el alicantino reveló que siempre dio prioridad al Hércules: «Es mi casa, soy alicantino y herculano desde que nací y encima ahora voy a llevar el brazalete, es todo un orgullo para mí y un sueño cumplido».

Samuel recordó que el discutido ariete Jona «está mejor físicamente que cuando llegó». «Los delanteros viven de rachas, todo lo que podamos decir en su contra podemos comérnoslo si marca este sábado», avisó el capitán.

Además, compartió el agradecimiento de la plantilla por la fantástica respuesta de la afición en la actual campaña de abonos, que ya ha superado la barrera de los seis mil socios: «Nos ha sorprendido, notamos que la gente confía en nosotros, se han renovado a muchos jugadores, que era algo que no sucedía, y me parece bien porque es dar continuidad a algo que ha ido bien».