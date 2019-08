Benja entrena con el grupo y apunta a El Prat

Ya llueve menos en la enfermería del Hércules. La recuperación de Jesús Alfaro, con el que probó ayer Planagumà en un hipotético once, y la de Benja, que se ejercitó con normalidad en la sesión del campo de atletismo, despejan la bruma con la que había convivido el equipo en pretemporada.

El ariete catalán, que no ha disputado ningún minuto este verano por una microrrotura en el sóleo, entrenó ayer con aparente normalidad al mismo ritmo que sus compañeros y todo hace indicar que estará en la convocatoria que dé Planagumà para abrir la Liga este sábado (19.45) en el modesto campo del recién ascendido Prat. Quienes no estarán serán Alejandro Alfaro, todavía con molestias en el tobillo, y Carlos Martínez, con una fisura en las costillas.

Ayer también se ejercitó con el resto de la plantilla el mediapunta Juli, con el que no cuenta el club y al que explicó su situación antes de comenzar la pretemporada, pero al que no termina de rescindir el año de contrato que le queda.



Viaje atípico a Barcelona

El Hércules saldrá a El Prat de Llobregat el sábado, el mismo día del partido, algo que no ha hecho en toda esta etapa en Segunda División B. El equipo desayunará en el Rico Pérez y saldrá en autobús por la mañana. Una vez en Barcelona, descansará en el hotel y disputará el partido. La vuelta será después del encuentro y el equipo no hará noche. «Los equipos de Primera hacen eso, aunque el viaje lo hacen en avión», explicaba Samuel ayer, que reconoció que los jugadores fueron preguntados antes de tomar una decisión que no parece que se vuelva a repetir en toda la temporada. El tardío horario del sábado (19.45 horas) no será habitual durante el resto de temporada.