El Hércules cierra un verano sin derrotas por cuarta vez en los últimos 50 años

Pacheta, en la 14-15, también terminó la pretemporada invicto.

El Hércules sigue intratable en defensa. La popular teoría de la manta corta encaja perfectamente en este conjunto que Planagumà entrena desde hace algo más de un año. Todo no puede estar perfectamente cubierto: mientras la eficacia goleadora queda en entredicho, la solidez defensiva continúa intacta.

El conjunto blanquiazul ha cerrado una pretemporada sin derrotas (cinco empates y dos victorais) por cuarta vez en los últimos cincuenta años. El dato, ya de por sí halagüeño, esconde un augurio todavía más especial. En dos de esos tres precedentes de verano inmaculado desde 1969 el Hércules ascendió de categoría.

En la temporada 04-05, con Granero en el banquillo, los blanquiazules terminaron la pretemproada con cuatro victorias y tres empates y en junio ascendieron a Segunda División. Sin embargo, el técnico valenciano no fue el artífice del ascenso, ya que fue destituido a mitad de campeonato y relevado por Juan Carlos Mandía. En dicha pretemporada el Hércules tuvo incluso un rival de élite, el Barça de Ronaldinho (que no jugó) con Messi, Iniesta o Víctor Valdés. Aquel partido terminó en empate, aunque casi no se celebra por el repentino fallecimiento de Humberto.

En la 09-10, con Esteban Vigo, el Hércules también terminó invicto la pretemporada: siete victorias y un empate. En aquel verano los blanquiazules no tuvieron rivales de excesivo caché, aunque la preparación fue certera porque el equipo consiguió el ansiado ascenso a Primera División.

También en la 14-15, con Pacheta en el banquillo, el Hércules culminó un verano sin derrotas. Aquella pretemporada fue la del retorno a Segunda División B diez años después y los blanquiazules obtuvieron tres victorias y tres empates en la preparación estival. El técnico burgalés, no obstante, no terminó la temporada en el banquillo y el Hércules no logró el retorno inmediato. De hecho, el conjunto blanquiazul inicia este sábado la sexta tentativa consecutiva al ascenso a Segunda.

El futuro de Juli

El Hércules ultima la rescisión de contrato del mediapunta Juli, que tras la llegada de Borja Martínez al equipo ya no tiene hueco. El futbolista sólo ha disputado un encuentro en pretemporada (el primero, en Torrellano), aunque el pasado sábado sí que se vistió de corto y participó en el rondo de los suplentes. Su futuro, no obstante, no pasa por el Hércules, aunque su rescisión está siendo larga y costosa.