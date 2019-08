Planagumà exige a los delanteros: «Este año no vamos a esperar a nadie»

Planagumà fue claro tras el empate sin goles en el Rico Pérez. El técnico señaló en la sala de prensa que esta temporada elevará el nivel de exigencia, principalmente con los delanteros. «Este año no vamos a esperar a nadie», significó el técnico del Hércules ante la escasez de goles de su equipo tras ser preguntado por el rendimiento de Jona. «El trabajo que está haciendo es bueno, como el de todos sus compañeros, esperamos que se reencuentre con el gol, vamos a ser muy exigentes», destacó Planagumà sobre el delantero blanquiazul que desde su fichaje no ha marcado ningún gol con la camiseta del Hércules. También habló de Carlos Martínez y sus ofertas de fuera: «Nosotros nos centramos en competir, no lo veo distraído ni nada, sabemos lo que nos da pero necesitamos un plus de exigencia».

El técnico catalán afirmó que el equipo se encuentra «preparado» para iniciar la temporada el próximo sábado ante El Prat. «La pretemporada ha sido corta porque hemos incorporado muchos jugadores nuevos, pero yo creo que hemos encontrado lo que necesitábamos», señaló.

Sobre la posibilidad de utilizar esta temporada un trivote en el centro del campo con Yerai, Benito y Alvarado, Planagumà confirmó que será una opción que tendrán en cuenta. «Tenemos jugadores para jugar a muchas cosas. Es un equipo muy flexible y que se puede adaptar a muchas circunstancias. Hemos configurado una plantilla en la que todos pueden jugar y aumentar de esta forma el nivel de exigencia. Aunque nos falten jugadores hay otros», afirmó el preparador blanquiazul, que no cierra las puertas a una nueva incorporación: «Estamos abiertos a cualquier movimiento que pueda haber como ya dijo el director deportivo, si surge en el mercado alguna posibilidad de algún refuerzo se intentará».

Sobre la llegada de Borja Martínez, que ayer disputó sus primeros minutos con la camiseta del Hércules, el técnico se mostró altamente satisfecho. «Es un jugador que necesitábamos, tiene gol a balón parado y eso nos puede dar puntos en varios momentos de la temporada. Lo he visto bien y además está para jugar porque viene de realizar la pretemporada con el Elche», aseguró.

Por último, Planagumà insistió en el que el objetivo debe ser quedar campeón de grupo. «Debemos ser primeros en la última jornada. Lo intentaremos con la ayuda de nuestra afición tal y como hizo el año pasado», concluyó.