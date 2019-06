"Espero el mismo Logroñés que vimos en el Rico Pérez"

Planagumà no se aparta de su discurso habitual. El técnico del Hércules tiene claro que su equipo saldrá este sábado en Logroño (18.30, Cuatro) a ganra sin pensar en el partido del Rico Pérez (3-1). "Es una final. Para nosotros es el partido. No miramos más allá. Ir a ganarlo y con la misma mentalidad que llevamos desde la jornada uno, no pensamos en otra cosa", ha señalado esta mañana Planagumà en rueda de prensa antes del entrenamiento del equipo.

Sobre la ausencia de Miranda y la posibilidad de la entrada de Candela afirmó que "quien salga estará igual de motivado", sin querer dar pistas sobre si ocupará el puesto Alvarado o el propio Candela.

El técnico asegura que el equipo mantiene la misma tensión de toda la temporada. "Si algo caracteriza a este grupo es fortaleza, unión, competitividad, durante toda la temporada hemos seguido unas pautas y ahora en fase de ascenso no las cambiamos. Lo que ha pasado durante la temporada nos ha servido para aprender. Cuando parecía que podíamos ser primeros, cuando éramos quintos...todo eso nos sirve para ahora". "Planteamos el partido como un partido de liga", señala. "Hay que transmitir energía positiva como toda la temporada, hemos creado nuestro propio destino, vamos a vivir un gran ambiente de fútbol, hay que ser competitivos y tratar de ganar el partido", agrega Planagumà.

El técnico espera un Logroñés como el del pasado domingo. "Con las ideas claras, jugar de tú a tú y buscar ganar el partido, no espero un Logroñés distinto al de la ida. A todos nos gusta vivir este tipo de partidos".

Por último, Planagumà tuvo un nuevo guiño hacia la afición que completará cinco autobuses: "Un viaje más como toda la temporada. La gente nos va a dar mucha fuerza, la comunión con el público es impresionante, hemos dado un paso adelante a nivel social. Hay que demostrarle a la afición que su equipo está más vivo que nunca. Vamos a notar el apoyo de la gente desde Alicante".