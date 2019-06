Lluís Planagumà: «La afición fue clave ante el Barakaldo y debe volver a 'jugar'»

Lluís Planagumà, técnico del Hércules, aseguró ayer que no le preocupa lo más mínimo jugar el partido de vuelta frente al Logroñés a domicilio en la segunda eliminatoria de la promoción de ascenso. «Todo lo contrario, estamos felices de jugar la ida en el Rico Pérez porque nos motiva muchísimo volver a ver la grada a reventar sólo una semana después. Todos tenemos en la mente lo que vivimos el domingo pasado, ahora lo vamos a repetir y el ambiente incluso puede ser mejor porque se quiere llegar a los 20.000 espectadores (16.000 frente al Barakaldo)», señaló Planagumà.

El entrenador barcelonés pide a la grada que «juegue su partido» como hizo ante el equipo vasco. «La afición fue clave el pasado domingo porque no cayó en la trampa del Barakaldo, que contaba con que a partir del minuto 80 todo el mundo se pusiera nervioso. Fue todo lo contrario, animaron más que nunca y eso dio más confianza a los jugadores. Contra el Logroñés esperamos lo mismo y si es posible más apoyo, pues mejor, les pido que vivan los 95 minutos con la máxima intensidad porque nos jugamos la temporada», agregó el técnico del Hércules.

Planagumà insistió en que el Hércules buscará la victoria desde el inicio frente al Logroñés (mañana a partir de las 18.45 horas) sin especular con el partido de vuelta de Las Gaunas. «Saldremos a por el triunfo como hicimos ante el Barakaldo. Fuimos dominadores, generamos ocasiones e incluso marcamos (gol anulado a Fran Miranda), Nuestra intención es siempre la misma pero también hay que tener en cuenta que los futbolistas son personas y no siempre salen las cosas como las planeas. Queremos ser dominadores y arrollar al rival, ojalá logremos un 3-0, pero eso tampoco garantizaría nada como se ha visto esta temporada en la Champions (eliminación del Barcelona)», recalcó Planagumà.

El joven entrenador barcelonés, de 38 años, se refirió a la UD Logroñés como un «muy buen equipo». «Han acabado segundos en su grupo, con eso está todo dicho, y además vienen en buena dinámica porque ganaron en Badajoz (0-1) y llevan mucho sin perder. Han encajado muy pocos goles en la Liga (22 en 38 partidos) pero en Las Gaunas el Badajoz les marcó tres el pasado domingo y el Oviedo B también les hizo cuatro. La lógica dice que será una eliminatoria con pocos goles porque los datos están ahí, pero nunca se sabe qué puede pasar. De lo que no tengo ninguna duda es de que habrá ocasiones para los dos porque hay jugadores de ataque con mucho nivel y calidad en las dos plantillas», declaró el técnico del Hércules.

Planagumà mostró su confianza en que Fran Miranda jugará «al límite como hace siempre» pese a estar a una amarilla de la sanción y se refirió al papel protagonista que tiene ahora Adrián Jiménez en el lateral zurdo en detrimento del canterano Nani, que había sido fijo durante el resto de la temporada. «Adrián esta compitiendo bien porque ha entrenado duro durante todo el curso a la espera de su oportunidad. Ahora Nani debe hacer lo mismo, he hablado con él como hago con el resto. No hay que olvidar que él vino con otro rol y he sido yo el que le he puesto en 33 partidos de Liga», concluyó Planagumà.